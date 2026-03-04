  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Robotin rukoushetki ja kauneuden kutsu

04.03.2026

 

Digitaalinen mediaympäristö muokkaa yhä enemmän kuvaa, joka uskonnosta muodostuu. Internetin melskettä, monenlaisia hengellisiä sisältöjä ja näkemysten pirstaleisuutta voi paeta esimerkiksi hiljaisuutta ja kauneutta korostavaan näkemykseen uskonnosta.

Miten uskonnosta nykyään puhutaan niin julkisessa keskustelussa, mediassa, työpaikoilla, ihmisten arjessa, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin vaikkapa koulutuspolitiikassa? Siihen pureudutaan Titus Hjelmin, Petra Kuivalan ja Martin Ubanin toimittamassa artikkelikokoelmassa Uskontopuhetta. Uskonnon monet merkitykset (Gaudeamus 2025). Teoksen kirjoittajat ovat tutkijoita teologian ja uskonnontutkimuksen alalla.

Kirjan artikkeleiden äärellä lukija saa runsaasti aineksia sen miettimiseen, miten monin tavoin sana uskonto voidaan yhteiskunnassa ymmärtää ja millaisia erilaisia ilmenemismuotoja uskonnolla on suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa.

