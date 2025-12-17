  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Särkyneiden puolella

17.12.2025

 

 Eve & Ossi -gospelduon lauluissa arjen onni ja rosoisuus, ilo ja itkut otetaan vakavasti. Mutta niin myös armo, josta Eve ja Ossi elävät itsekin.

Eve & Ossi -gospelduosta tutut Eveliina ja Ossi Mäki-Reini asuvat Soinin kirkon kupeessa yli 150 vuotta sitten rakennetussa vanhassa pappilassa. Sen pihalla pakataan viikonloppuisin Volvo lattiasta kattoon täyteen soittimia ja kaikkea keikoilla tarvittavaa, kun aviopari reissaa eri puolille Suomea soittamaan kirkoissa ja seurakuntataloissa – pienissä tapahtumissa ja tuhansien ihmisten festareilla.

Ossi Mäki-Reini, 38, on päätoiminen muusikko, joka soittaa Eve & Ossi -duon lisäksi monissa yhtyeissä: Pro Fidessa, Miriamissa, Maksetuissa Viuluissa sekä Pienlähettiläissä. Eveliina Mäki-Reini, 35, työskentelee musiikin tekemisen ohella Soinissa varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen erityisopettajana.

