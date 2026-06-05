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🔒 Se kesä muutti kaiken

05.06.2026

 

Riparista piti alkaa Salla Suomisen kapinavaihe. Sen sijaan se teki hänestä seurakuntanuoren.

”Menisipä kaksi viikkoa nopeasti”, oli raumalaisen Salla Suomisen toive, kun henkilöauto kesäkuussa 2019 kaarsi Karkun evankelisen opiston parkkipaikalle.

Suominen tuli riparille yhdessä jalkapalloharrastuksesta tutun ystävänsä kanssa. Myös hänen isoveljensä olivat käyneet riparin Karkussa. Suomisella ei kuitenkaan ollut taustaa evankelisessa liikkeessä eikä kristillinen usko ollut koskaan ollut arjessa läsnä.

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Artikkeli Se kesä muutti kaiken julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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