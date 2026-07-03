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🔒 Uneton toimittaja ja isoäidin taakat

03.07.2026

 

Ylisukupolvinen trauma voi siirtyä ihmisen geeniperimässä aina kolmanteen ja neljänteen polveen, kertoo epigenetiikaksi kutsuttu tieteenala. Toimittaja Elina Rautio tutki isoäitinsä elämän tragedioiden vaikutuksia itseensä.

Toistuvat unettomuuskaudet olivat piinanneet toimittaja ja kasvatustieteen tohtori Elina Rautiota viidentoista vuoden ajan. Unen asiantuntijoistakaan ei ollut juuri apua. Nähtyään dokumentin natsien jälkeläisistä ja heidän kamppailustaan ahdistavan sukuhistoriansa kanssa Rautio alkoi pohtia, voisiko hänen unettomuutensa liittyä ylisukupolvisiin traumoihin. Olihan Raution 66-vuotiaana menehtynyt isän äiti Ertta joutunut lähtemään nuorena evakkoon Viipurista. Sitä ennen ja sen jälkeenkin isoäidin elämässä tapahtui tuskallisia asioita.

Olisivatko isoäidin elämän traumat voineet vaikuttaa vahingollisesti Rautionkin mieleen?

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Artikkeli Uneton toimittaja ja isoäidin taakat julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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