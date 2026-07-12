🔒 Uusi elämä Turussa

Joel Stålnacke, 20, muuttaa tänä kesänä Ulvilasta Turkuun ja lapsuudenkodista omilleen. Syksyllä hän aloittaa tietojenkäsittelytieteen opinnot Åbo Akademissa. Hän uskoo, että yliopistossa on helppo olla myös kristittynä.

Olet muuttamassa opintojen perässä Turkuun. Onko se sinulle entuudestaan tuttu kaupunki?

Olen kuullut Turusta paljon hyvää, mutta se ei ole minulle kovin tuttu kaupunki. Nuorempana olen käynyt siellä perheen kanssa, ja koulun puolesta kävimme tutustumassa Turun yliopiston kampukseen.