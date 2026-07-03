  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Elämän tiellä

03.07.2026

 

Heprealaiskirjeessä luvataan: ”Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon — hänen ruumiinsa — kautta.” (Hepr. 10:19–20)

Lahtelaiset tekivät minuun vaikutuksen. Kun vuoden 2017 alussa aloitin Sleyn Lahden Lutherin kirkon pastorina, useat seurakuntalaiset esittelivät minulle ystävällisesti Lahtea. Eräs mieleeni painunut seikka oli se, että monet muistivat kehua, kuinka nopea ja hyvä moottoritie on Lahdesta Helsinkiin. Kuulin toistuvasti, lauseen: ”Se on tunti ja vartti, niin olet Stadissa.”

Helsingin päädyssä sitä vastoin kukaan ei koskaan kehuskellut hyvällä tiellä Lahteen. Niiden kymmenen vuoden aikana, jotka asuin Domus Evangelicalla Helsingissä, yksikään ihminen ei kerskannut Lahteen pääsemisen ihanuudesta. Jos helsinkiläinen puhuu tiestä, hän nostaa esiin Tampereen tien ja ehkä Turun väylän. Lahden baana on vain yksi monista.

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Artikkeli Elämän tiellä julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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