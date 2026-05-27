🔒 Entä jos ei tarvitsisi pelätä niin paljon?

Pelot tekevät monen ihmisen elämästä ahtaan karsinan. Perheterapeutti Elli Meklinin mukaan peloista irti päästäminen on päivittäinen harjoitus.

Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä -lastenkirjoissa päähenkilön täti Rauha Räppääjä kuvaa itseään näin: ”Olen pienten ympyröiden ihminen.” Rauhan pienistä ympyröistä kertoo eräs työ, jolla hän jossakin monista Risto Räppääjä -kirjoista hankkii tienestejä: Rauha valmistaa kotinsa turvassa pahvisista munakennoista retkimunakuppeja. Nopolat eivät kerro Rauhan elinkeinon syyksi pelkoja, mutta moni pelokas ihminen voi samastua hänen pieniin ympyröihinsä.

Aina pienissä ympyröissä eläminen ei ole ihmisen omien toiveiden mukainen tilanne. Moni matkustelisi, hakisi uutta työpaikkaa tai lähtisi vaikka rohkeasti etsimään elämänkumppania pettymyksenkin uhalla, jos hän ei pelkäisi niin paljon vieraan maan vaaroja, epäonnistumista ja sen aiheuttamaa häpeää tai torjutuksi tulemista. Sosiaalisten tilanteiden pelko ja pakko-oireiseen häiriöön liittyvät pelot rajoittavat niin ikään huomattavasti monien elämää. Yksi ei uskalla syödä juhlissa kakkua, koska on kuullut varoituksia ulkomailta tulleista pakastemarjoista. Niistähän voi saada vakavan taudin! Toinen ei uskalla sanoa taloyhtiön kokouksessa mitään, koska pelkää ihmisten reaktioita. Erilaisten pelkojen lista on pitkä ja monipuolinen.