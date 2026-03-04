🔒 Häpeällistä

Häpeä ei ohita ketään. Minä, sinä ja myös lähimmäisemme kamppailemme kaikki häpeäteeman kanssa. Häpeän aiheuttajia voi olla monta, mutta pohjasyy on sama: meidän periturmeluksemme. Mitä sinä häpeät? Vai oletko jo saanut vapahduksen? Evankeliumi, Raamatun sana Kristuksesta, välittää meille anteeksiantamuksen viestin. Kristus on kantanut kaiken häpeän puolestamme. Hän jaksaa kantaa myös sinut ja koko elämäsi. Uskothan sen? ”Hyvästi häpeä, tervetuloa elämä!”