🔒 Häpeällistä

04.03.2026

 

Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat.” (Room. 1:16)

Häpeä ei ohita ketään. Minä, sinä ja myös lähimmäisemme kamppailemme kaikki häpeäteeman kanssa. Häpeän aiheuttajia voi olla monta, mutta pohjasyy on sama: meidän periturmeluksemme. Mitä sinä häpeät? Vai oletko jo saanut vapahduksen? Evankeliumi, Raamatun sana Kristuksesta, välittää meille anteeksiantamuksen viestin. Kristus on kantanut kaiken häpeän puolestamme. Hän jaksaa kantaa myös sinut ja koko elämäsi. Uskothan sen? ”Hyvästi häpeä, tervetuloa elämä!”

Koska häpeä ei ohita yhtäkään meistä, niin me joudumme etsimään vastausta häpeän voittamiseen. Edellä jo kerroin vastauksen. Mutta olen pakotettu toteamaan myös sen, että ihmisen periturmelus saa aikaan myös vääriä teitä häpeän voittamiseksi. Kuinka paljon joudummekaan tänä aikana todistamaan häpeän peittämistä häpeämättömyydellä! Ja suuri yleisö taputtaa kuten sadussa keisarin uusista vaatteista. Rukoilkaamme, että Herramme ohjaisi meitä jokaista ottamaan Jumalan sanan ja hänen Henkensä työn todesta. Se merkitsee lain saarnaa sydämille, missä syntiä ei enää nähdä ja anteeksiantamuksen sanaa Kristuksesta kaikkialle armahduksen saamiseksi.

