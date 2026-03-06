Unelmia ja niiden mahdollistajia

Maikki Ochiengin lähettikirje 3-2026

2.3.2026

Olen saanut lähettää kummeille alkuvuoden aikana heidän kummilastensa kirjoittamia kirjeitä. Kirjeet ovat sisällöltään hyvin erilaisia, sillä lapset eivät ole tottuneet kirjoittamaan kirjeitä. Joku saattaakin vain piirtää joitain yksittäisiä piirustuksia kuten vaikkapa jonkun eläimen tai arkisia asioita kuten lusikan, kirjan tai mukin. On ollut hienoa seurata miten esimerkiksi paimentolaisalueella lapset ovat oppineet käyttämään kynää näiden vuosien aikana. Muistan, kun menin tuolle alueelle ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Silloin yhdeksästä tukemastamme lapsesta vain muutama osasi pitää kynää kädessään. Nyt he kaikki osaavat kirjoittaa ja piirtää hienosti, mikä on suuri ilonaihe.

Eräs kahdeksasluokkalainen tyttö aloitti kirjeensä kummille näin: “Kiitoskirje tukijalleni, joka on seissyt vierelläni, jotta minä voin tavoitella unelmiani. ” Tämä kiitoskirje on teille kaikille työmme tukijoille. Lämmin kiitos siitä, että olet ollut tukemassa orpolapsityötä Keniassa ja mahdollistanut todella sen, että lapset ovat voineet unelmoida! Tänä vuonna on tavoitteena, että 18 nuorta saavat tutkintotodistuksen opiskelemastaan koulutuksesta. Muistetaan kaikkia opiskelijoitamme rukouksissa, ja pyydetään, että he jaksavat keskittyä opiskeluihin ja läpäisevät kaikki tutkintoonsa liittyvät kokeet.

Hallinnollisia asioita

Alkuvuoteen on mahtunut paljon hallinnollisia asioita. On valmisteltu erilaisia raportteja niin orpolapsityöstä, Credosta kuin omasta työstäni. Lisäksi myös muutamat tilintarkastusraportit ovat valmistuneet ja niitä on käyty läpi erilaisilla kokoonpanoilla. Lähettienkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa ja työalueen vastaavan tehtäviin kuuluu valmistella tämän kokouksen asioita ja kutsua kokous koolle. Tänä vuonna kokous pidettiin helmikuun viimeisellä viikolla. Kaikki hallinnolliset asiat vievät aikaa, mutta nämä tehtävät ovat välttämättömiä, jotta työ täällä voi jatkua.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta elämään, hyviä maaliskuun päiviä!

“Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan ” Psalmi 18:3

Terveisin,

Maikki

Rukousaiheita

ammattiin opiskelevat nuoret

nuorten työllistyminen

orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

orpotyönjohtaja Molly

Credo-ohjelman nuoret ja diakoniatyöntekijä Susan

kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

terveys ja varjelus liikenteessä

virkistystä vapaa-aikaan

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/03/marja-ochiengin-lahettikirje-maaliskuu-2026