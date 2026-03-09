Kevätterveiset

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 3/2026

3.3.2026

Terveiset jälleen Kisumusta! Takana on työntäyteinen helmikuu, jonka aikana ehdin tehdä paitsi töitä myös ottaa pienen irtioton lyhyen rantaloman merkeissä. Piipahdus meren äärelle tuli tarpeeseen, ja nyt voin taas jatkaa uusin voimin arkista aherrusta.

Paperihommat jatkuvat

Tammikuisten raporttien kirjoittamisen jälkeen jatkoin helmikuussa paperihommien tekoa. Tällä kertaa oli listalla muun muassa tilintarkastajien valmistamiin tilinpäätösraportteihin perehtymistä, kaksi lehtijuttua sekä valmistautumista jokakeväiseen lähettienkokoukseen. Kokous poiki niin ikään lisää paperihommia, joten niiden parissa jatkan pitkälle maaliskuuhun. Tällä kertaa kokoustimme niin sanotusti kahteen pekkaan yhdessä lähettikollegani Maikin kanssa Nairobissa. Välillä on hyvä vaihtaa maisemaa, jotta saa paitsi perspektiiviä asioihin niin myös ihan konkreettisesti työrauhan, kun muut asiat eivät tule ovella vastaan.

Opiskelijoiden ammatti-identiteettiä vahvistamassa

Viime syksynä kyselin diakoniatyönopiskelijoiden ajatuksia heidän tulevasta työstään sekä siitä, miten perhe-elämään liittynyt kurssi oli ehkä muuttanut heidän ajatuksiaan tähän liittyen. Joulukuun kirjeessäni kerroin siitä kuinka heidän odotuksensa olivat toteutuneet kurssiin liittyen. Opiskelijoiden odotukset tulevaa työtänsä kohtaan sisälsivät myös vastaavanlaisia asioita. Vaikka afrikkalaisessa kulttuurissa naisten arvostus asiantuntijoina ei ole itsestään selvää, eikä erityisesti naimattomilla naisilla nähdä olevan juurikaan sanomista vaikkapa parisuhdeasioihin, opiskelijat toivoivat kuitenkin voivansa olla hyödyksi myös tällä sektorilla. Kristillisen avioliiton ja perhe-elämän perusteiden ymmärtäminen tukee opiskelijoita itseään ja avaa mahdollisuuksia ohjata vasta avioliittoa suunnittelevia nuoria näissä teemoissa. Avioliittoa edeltävä neuvonta on hyvin yleistä paikallisissa kirkoissa, ja vaikka päävastuu näistä keskusteluista on usein papeilla on myös diakoniatyöntekijöillä tärkeä rooli parisuhteiden tukemisessa. On rohkaisevaa kuulla, että opinnot ovat omalta osaltaan olleet tukemassa opiskelijoiden ammatillista kasvua ja ammatti-identiteetin syntymistä.

Kohti pääsiäistä

Paastonaika on alkanut. Saamme jälleen laskeutua kohti pääsiäistä jokainen omalla tavallamme. Paastonaika kehoittaa meitä keskittymään olennaiseen eli Jeesuksen matkaan kohti ristinkuolemaa ja ylösnousemusta. Viimeistään palmusunnuntaista alkavalla pääsiäisviikolla evankeliumitekstit vievät meitä päivä päivältä kohti noita tapahtumia.

Siunattua paastonaikaa sinulle!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos virkistävästä minilomasta

Johdata Matongon opiskelijoiden elämää tulevaisuudessa

Varjele liikenteessä

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Lähetysterveisin,

Virpi

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/03/virpi-otienon-lahettikirje-maaliskuu-2026