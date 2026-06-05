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🔒 Psykologi Taru Virrankoski: ”Meissä on sisäänkirjoitettuna toive ehjästä perheestä”

05.06.2026

 

Avioeroja tapahtuu myös seurakunnassa ja herätysliikkeiden piirissä. Seurakuntaperhe voi parhaimmillaan olla rikkinäisessä perheessä kasvaneelle ja eri kotien välillä seilaavalle lapselle tai nuorelle turvasatama: tänne minä kuulun, täällä minulla on oma paikka.

Avioerolapsi ei enää nykymaailmassa ole kummajainen, vaan hänellä on ympärillään paljon kohtalotovereita ja vertaistukea.

Perheneuvolan psykologi ja perheterapeutti Taru Virrankoski muistuttaa, että vaikka avioero on uusi normaali, se ei kuitenkaan tarkoita, että lapset kärsisivät siitä yhtään vähemmän kuin aiemmin.

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Artikkeli Psykologi Taru Virrankoski: ”Meissä on sisäänkirjoitettuna toive ehjästä perheestä” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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