🔒 Puhdasta sanan maitoa ja vahvaa ruokaa

Vauva hamuaa ruokaansa äidin rinnoilla vaistomaisesti. Maito sammuttaa nälän ja janon – vähäksi aikaa. Muutaman tunnin kuluttua maitoa alkaa taas virrata vauvan nälkäiseen suuhun. Raamatussa Pietari kehottaa meitä tavoittelemaan puhdasta sanan maitoa. Vauva ei vielä ymmärrä, että myöhemmin hän voi itse valita, mitä syö, mikä on terveellistä ja mikä on vähemmän terveellistä – jopa myrkyllistä.

Pietari kirjoitti opetuksensa kiertokirjeenä usealle seurakunnalle. Hän kehottaa: ”Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu.” Näitä syntejä esiintyi kristittyjen elämässä yleisesti. Näitä esiintyy myös meissä. Pietarilla itsellään oli tästä rankka kokemus Jeesuksen kuulustelujen yhteydessä: ”En tunne sitä miestä”.

On varottava tämän maailman tarjoamia myrkyllisiä juomia ja ruokia. Näiden sijaan Pietari kehottaa meitä etsimään puhdasta sanan maitoa, jossa on hengellisen kasvun voima. Hän muistuttaa: ”Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä”. Hän itse on kokenut lankeemuksen ja nousun siitä Herran hyvyyden ja armon voimasta. Tähän mekin saamme tänään turvautua.