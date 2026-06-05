  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Raamattu tutuksi värittäen

05.06.2026

 

Ulriikka Kanniainen on kolmen lapsen äiti ja englannin opettaja, joka ystävänsä Netta Koivusen kanssa havahtui siihen, että lapsille olisi lasten Raamattujen ohella tarpeellista olla muutakin kristillistä materiaalia. Koivunen kuvitti, Kanniainen kirjoitti tekstit ja näin syntyivät lasten värityskirjat, joissa väritettävien kuvien ohella on lyhyitä kertomuksia Raamatusta. Kanniainen toivoo, että kirjat voisivat sekä tarjota lapsille mukavaa tekemistä että toimia vanhemmille kristillisen kasvatuksen tukena.

 

Värityskirjoja on nyt kolme erilaista: Pääsiäinen, Nooan arkki ja Eksynyt lammas. Neljäs on tekeillä. Millaisen vastaanoton värityskirjat ovat saaneet ja miten olette markkinoineet niitä?

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Artikkeli Raamattu tutuksi värittäen julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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