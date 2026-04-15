🔒 Sleyn messuyhteisökysely: Paikallisseurakunta on messuyhteisökävijöille entistä etäisempi

”Mitä ajattelet siitä, jos herätysliikkeet muodostaisivat viiden vuoden sisällä uuden luterilaisen kirkon?”

64 % kyselyyn vastanneista messuyhteisökävijöistä kertoi suhtautuvansa uuden kirkon perustamiseen joko erittäin tai melko myönteisesti. Kolmetoista prosenttia arvioi, ettei tunne kysymystä riittävästi vastatakseen, kaksitoista prosenttia vastasi ”ei myönteisesti eikä kielteisesti” ja yksitoista prosenttia suhtautuu uuden kirkon perustamiseen joko erittäin tai melko kielteisesti.

Ne, jotka eivät tällä hetkellä ole jäseniä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tai jossain muussa luterilaisessa kirkossa, ovat odotetusti myötämielisimpiä uudelle kirkolle: heistä 86 prosenttia suhtautuu sellaisen perustamiseen erittäin tai melko myönteisesti. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistäkin 59 prosenttia suhtautuu uuden kirkon perustamiseen erittäin tai melko myönteisesti ja kolmetoista prosenttia erittäin tai melko kielteisesti.

Suhtautuminen viiden vuoden sisällä perustettavaan uuteen kirkkoon korreloi sekä iän että messuyhteisöjäsenyyden kanssa: nuoremmat ja messuyhteisöihin sitoutuneet ovat myötämielisiä uuden kirkon perustamiselle, kun taas vanhemmat ja löyhemmin messuyhteisöön kiinnittyneet suhtautuvat asiaan varauksellisesti tai kielteisesti.

– Ilman muuta tämä on merkittävä tulos, Tarvainen kommentoi.