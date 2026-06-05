  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 ”Tahdon!”

05.06.2026

 

Etelä-Saimaan Kansanlähetyksen juniorityöntekijä, teologian maisteri Iida Halme päätyi 25 vuotta sitten pystymetsästä herätysliikeriparille. Konfirmaatiossa ”höpöhöpöjutuista” tulikin totisinta totta.

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa, lauletaan Lasse Mårtensonin laulussa.

Purjehdusharrastus johti lappeenrantalaisen Iida Halmeen 25 vuotta sitten tärkeimmän äärelle.

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