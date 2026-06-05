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🔒 Usko ja uskon kohde on annettu taivaasta

05.06.2026

 

Johannes Kastaja opasti seuraajiaan: ”Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta.” (Joh. 3:27) Johannes oli suurin vaimosta syntyneiden joukosta. Hänen teräväkatseisuuttaan meidän kannattaa seurata. Hän osoittaa meille Jumalan Karitsaa, joka otti pois maailman synnin Isän edestä syyttämästä meitä.

Johannes tunnusti tässä, että tämäkin viisaus oli annettu hänelle taivaasta. Jumala sen oli antanut. Pyhä Jaakob kirjoitti: ”Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä.” (Jaak. 1:17a)

Jumala lähetti meille pelastajan taivaasta. Hän tuli valoksi maailmaan, tänne meidän pimeyteemme. Jumalan Poika, Vapahtaja teki kaiken, mitä sinun pelastukseesi tarvitaan. Voinemme sanoa, että kärsiessään ja riippuessaan ristillä hän avasi kätensä meitäkin varten, ”myös sinut helmaansa sulkeakseen”, niin kuin Siionin kanteleen laulussa 212 lauletaan. Hän katsoi meitä, surkeaa tilaamme, sitä, että me emme koskaan tulisi täyttämään sitä mittaa, joka taivaaseen pääsemiseen tarvitaan.

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Artikkeli Usko ja uskon kohde on annettu taivaasta julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

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