Mustaa maalia

29.01.2026
Mustamaalaus on tehokas retorinen keino vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Puheen kuulijoissa tai tekstin lukijoissa pyritään herättämään inhon tai jopa vihan tunteita niitä kohtaan, joita halutaan vastustaa. Normaalista ja asiallisesta kriittisestä puheesta mustamaalaus poikkeaa siten, että siinä faktoja vääristellään tai liioitellaan, puheen kohteena olevista käytetään vahvasti leimaavia ilmaisuja tai heidät liitetään negatiivisia tunteita herättäviin nimiin tai asioihin. […]
