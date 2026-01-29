-
Connector.
SanansaattajaMaksumuuri
”Nehän tappaa koko meidän kansan”
29.01.2026
Sleyn Saksan-lähetti Pasi Palmu tekee työtä iranilaisten keskuudessa, jotka ovat tällä hetkellä suunniltaan huolesta kotimaassa kansannousun keskellä elävien läheistensä vuoksi. Kun Hampurissa iranilaisten keskuudessa työtä tekevä Pasi Palmu tammikuisena sunnuntaina tervehti kirkkoon saapuvia seurakuntalaisiaan, hän kysyi jokaiselta totuttuun tapaan farsin kielellä: ”Voitko hyvin?” Kysymys on small talkia, johon kaikki tavallisesti vastaavat myöntävästi. – Eräs rouva […]
Artikkeli ”Nehän tappaa koko meidän kansan” julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.
Lisää artikkeleita:
- 🔒 Huivi päässä kirkkoon?
- 🔒 Inkerin mummojen puolesta
- 🔒 Onko Jeesus mukana?
- 🔒 Aamen!
- 🔒 Järki edellä naimisiin
- ”Nehän tappaa koko meidän kansan”
- 🔒 Jokapaikan Kirsti
- Mustaa maalia
- 🔒 Kristinusko on ankkuri epävarmassa maailmassa
- Piispa Jari Jolkkonen: naisviha on kohtuuton leima herätysliikejärjestöille