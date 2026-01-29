  • SanansaattajaMaksumuuri

”Nehän tappaa koko meidän kansan”

29.01.2026

 

Sleyn Saksan-lähetti Pasi Palmu tekee työtä iranilaisten keskuudessa, jotka ovat tällä hetkellä suunniltaan huolesta kotimaassa kansannousun keskellä elävien läheistensä vuoksi. Kun Hampurissa iranilaisten keskuudessa työtä tekevä Pasi Palmu tammikuisena sunnuntaina tervehti kirkkoon saapuvia seurakuntalaisiaan, hän kysyi jokaiselta totuttuun tapaan farsin kielellä: ”Voitko hyvin?” Kysymys on small talkia, johon kaikki tavallisesti vastaavat myöntävästi. – Eräs rouva […]

