30.01.2026

 

Aamen on sana, jonka olemme tottuneet lausumaan rukouksemme perään ajattelematta ehkä juurikaan sen merkitystä. Tiesitkö, että heprean kielessä aamen-sana on samaa juurta kuin verbit ”uskoa” tai ”olla luotettavalla mielellä; seistä vahvalla perustuksella”? Aamen ilmentää varmuutta, että Jumala kuulee rukoukset.

Vähässä Katekismuksessaan Luther kirjoittaa Isä meidän -rukouksen selityksen lopuksi aamen-sanan merkitysestä: ”Minun on oltava varma siitä, että taivaallinen Isä mielellään ottaa vastaan ja kuulee tällaiset pyynnöt, sillä hän on itse käskenyt meidän näin rukoilla ja luvannut meitä kuulla. Aamen, aamen merkitsee: kyllä, näin tapahtuu aivan varmasti.”

Aamen-sana on hepreaa ja se löytyy Vanhasta testamentista kolmekymmentä kertaa. Kyseessä on heprean adverbi, jolla on haluttu vahvistaa sanottua asiaa ”varmasti”, ”totisesti”. Sanalla on kuitenkin jo Vanhassa testamentissa vankka liturginen käyttö.

