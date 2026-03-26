🔒 Älä unohda hengellistä hoitotahtoa!

26.03.2026

 

Hoitotahtoon ei kuulu pelkästään se, millaista lääketieteellistä hoitoa ihminen toivoo saavansa elämänsä loppuvaiheessa. Hoitotahtoon voi kirjata vaikkapa toiveen siitä, että joku lukisi Raamattua tai laulaisi hengellisiä lauluja sairaalavuoteen vierellä.

Kaupan lehtihyllyssä silmiin osuvat teemanumerot testamentista ja muista tärkeistä tahdonilmauksista, jotka ihmisellä pitäisi olla tehtynä elämän loppuvaihetta ajatellen. Näistä papereista esimerkiksi hoitotahto jää kuitenkin monelta tekemättä. Oman vanhenemisen, sairastamisen ja kuoleman lähestymisen ajatteleminen voi tuntua ahdistavalta, ja toisaalta terveenä ollessa hoitotahdon ajatteleminen ei tunnu ajankohtaiselta. Silti paperit kannattaisi laittaa kuntoon. Tamperelainen lääkäri ja teologi Kalle Mäki on sitä mieltä, että tämä tuo turvaa elämän loppuvaiheeseen. Omaan hoitoon liittyvien asioiden pohtiminen ennalta voi tätä hetkeä elettäessä vähentää pelkoja sitä vaihetta kohtaan, jolloin joutuu ehkä olemaan toisten hoidettavana.

– Hoitotahdon kirjaaminen voi antaa luottamusta tulevaan. Samalla voi myös vähentyä tarve jouduttaa omaa kuolemaa, toteaa myös eutanasiaan liittyviin kysymyksiin perehtynyt Mäki. Hän on ollut kahdenkymmenen vuoden ajan jäsen Lääkäriliiton eettisessä neuvottelukunnassa.

