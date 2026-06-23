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SanansaattajaMaksumuuri
Jumala on vahva turvamme
23.06.2026
Kilpi, vuorilinna, Jumalan siipien suoja. Raamattu vilisee ilmaisuja, jotka kuvaavat uskovan ihmisen turvaa Jumalassa. ”Kun on turva Jumalassa, / turvassa on paremmassa / kuin on tähti taivahalla, / lintu emon siiven alla.” Näin lauletaan Siionin Kanteleen laulussa 307, jonka sanoitti Lina Sandell vuonna 1855. Tauno Väinölä kertoo laulun syntyhistoriasta seuraavaa: ”Lina Sandellin (1832–1903) lapsuudenkodin, Fröderydin […]
Artikkeli Jumala on vahva turvamme julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.
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