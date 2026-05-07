🔒 Kirkkomusiikkia sydämen kyllyydestä

07.05.2026

 

Yleltä helmikuussa eläköitynyt musiikkitoimittaja Risto Nordell muistuttaa, ettei vanhasta kirkkomusiikista nauttimiseen tarvita musiikin opintoja. Musiikin tarjoama kauneus, harmonia, lohtu ja keidashetket ovat jokaisen ulottuvilla.

Viime vuoden lopulla erään Ylen musiikkiohjelman Facebook-sivuilla jaettiin yhteistä surua. Ylen ykkösellä kahdeksantoista vuoden ajan kuultu Riston Valinta, musiikkitoimittaja Risto Nordellin luotsaama radio-ohjelma oli loppumassa, koska Nordell oli jäämässä eläkkeelle. Riston Valinnassa Nordell soitti paljon kirkkomusiikkia ja haastatteli muusikoita, pohdiskeli elämää, maailmanmenoa, kulttuuria ja taidetta sekä kertoili rakkaista harrastuksistaan kuten kalastuksesta.

Sitten tapahtui onnellinen käänne. Eläkkeelle jäätyään Nordell otti yhteyttä Radio Dein niin ikään hiljattain eläköityneeseen päätoimittaja Kirsi Rostamoon. Nordell tiedusteli, olisiko hänelle käyttöä Deimatkoilla. Nordell oli nimittäin jo aiemmin vetänyt ekumeenisia pyhiinvaellusmatkoja Italiaan ja esitellyt matkoilla kirkkomusiikkia. Rostamo kysyi vielä puhelun lopuksi, haluaisiko Risto alkaa tehdä Riston Valinnan kaltaista ohjelmaa Radio Deille.

