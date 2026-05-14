  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Tie, jota et vielä tunne

14.05.2026

 

Elämässä on hetkiä, jolloin suunta ei ole selvä. Tulevaisuus voi tuntua sumuiselta, eikä katse kanna kovin pitkälle. Silloin joutuu luopumaan hallinnan tunteesta ja hyväksymään keskeneräisyyden. Se on yllättävän samanlaista kuin juokseminen pimeässä.

Olen polkujuoksija, ja joskus juoksen pimeässä otsalampun valossa. Lamppu ei näytä koko reittiä – vain muutaman metrin eteenpäin. Ja silti se riittää. Näen juuri sen verran, että voin ottaa seuraavan askeleen.

Otsalamppu tekee jotain yllättävää: se rajaa näkökenttää. Se estää näkemästä liian kauas ja pakottaa luottamaan. Jos yritän katsoa liian pitkälle pimeyteen, en enää näe jalkojeni eteen ja kompuroin.

Sanansaattajan verkkojuttu

Jatka lukemista

Sanansaattajan verkkojutut ovat tilaajille. Tilaamalla jatkat lukemista heti ja tuet samalla laadukasta kristillistä journalismia.

Jatka lukemista

Artikkeli Tie, jota et vielä tunne julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: