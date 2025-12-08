🔒 Turvattomuus saa riitelemään 

Perheterapeutti Jari Kekäleen mukaan ihmiset riitelevät keskenään siksi, että he ovat haavoittuneita ja hauraita – eivät niinkään siksi, etteivät he osaa sujuvan vuorovaikutuksen tekniikoita.

Se, että ihminen kokee lapsena hylätyksi tulemisen tunteita, turvattomuutta ja yksin selviytymisen pakkoa, jättää hänen mieleensä jäljet. Vastoin median usein toitottamia käsityksiä ihminen voi traumatisoitua, vaikka hän ei olisi kaltoinkohtelun uhri tai joutuisi kokemaan traagisia tapahtumia elämässään.

Perhe- ja psykoterapeutti Jari Kekäle muistuttaa Miksi me riitelemme? -kirjassaan (Suomen Luther-Säätiö 2025), että aikuisenkin elämään ja ihmissuhteisiin merkittävällä tavalla vaikuttava trauma voi syntyä lapsuudessa kiintymyssuhteen ongelmien vuoksi. Kiintymyssuhteella tarkoitetaan lapsen ja häntä hoitavan vanhemman välistä tunnesuhdetta. Se syntyy sen pohjalta, miten lapsen tarpeisiin vastataan, hänen tunteitaan kuunnellaan ja häntä ymmärretään. Kiintymyssuhde voi olla turvallinen tai turvaton. Tässä ihmissuhteessa ihminen sisäistää mallin sekä maailmasta että ihmissuhteista.