🔒 Järki edellä naimisiin

29.01.2026

 

Puolison löytäminen on Japanissa yhä vaikeampaa. Siksi myös syntyvyys on romahtanut. Moni turvautuu avioliitonvälittäjiin ja online-deittailu on suosittua.

Sekä solmittujen avioliittojen että syntyneiden lasten määrä on pudonnut Japanissa dramaattisesti viime vuosina. Japanissa on noin 124 miljoonaa asukasta, ja vuonna 2023 maassa solmittiin hieman alle 500 000 avioliittoa. Tämä on vähemmän kuin kertaakaan ennen toisen maailmansodan jälkeen. Peräti kaksi kolmannesta alle 40-vuotiaasta japanilaisesta kertoo, etteivät he tiedä, miten voisivat löytää puolison, kertoi Japanin hallituksen toimeenpanema, heinäkuussa 2024 julkistettu kyselytutkimus. Neljäsosa alle 40-vuotiaista tai sitä nuoremmista naimisissa olevista pareista oli löytänyt toisensa online-deittailun avulla. Viidennes oli tutustunut tulevaan puolisoonsa työpaikalla.

Solmittujen avioliittojen määrä vaikuttaa suoraan syntyvyyteen, koska Japanissa lasten syntyminen avioliiton ulkopuolella on harvinaista, kertoi Newsweek-lehti artikkelissaan marraskuussa 2024. Niillä nuorilla aikuisilla, joilla ei ole pysyviä työsuhteita, ei ole varaa perheen perustamiseen. Moni menee naimisiin myöhemmällä iällä, eikä ehdi saada lapsia.

