🔒 ”Odotin alakoululaisena, että pääsen kotiin lukemaan”

12.03.2026

 

Markku Yli-Erkkilää kiinnosti lapsena lähinnä urheilu. Sitten hän huomasi pitävänsä myös maantieteestä ja kirjoista. Nyt Yli-Erkkilä on maantieteen ja biologian opettaja sekä kirjailija ja kuvittaja.

Markku Yli-Erkkilä muistaa opiskeluajoiltaan tilanteen, jossa opettaja kysyi opiskelijoilta: ”Mistä te haaveilette?” Yli-Erkkilän mieleen on painunut hänen vieressään istuneen pojan vastaus. Tämä haaveili siitä, että voisi kirjoittaa menestyskirjan.

– Ajattelin, että onpa omaperäinen ja hieno haave. Muistan ajatelleeni, että miksipä ei! Jollekin tuo voi toimia. Oma haaveeni liittyi urheiluun. Tykkäsin treenata.

