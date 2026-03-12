  • SanansaattajaMaksumuuri

Presbyteereistä tuli luterilaisia Etiopiassa

12.03.2026

 

Luterilainen kirkko kiinnostaa Itä-Afrikassa ihmisiä, jotka kaipaavat vastapainoa karismaattisten seurakuntien opetukselle. Osa ilmiötä on luterilainen herätys Gambellassa, Etiopiassa, missä Anna ja Taisto Sokka vierailivat viime vuonna. – Nämä meidän lentokoneemme ovat Euroopasta 1970-luvulta, eikä niissä ole mitään tuulilasinpyyhkimiä! Jos tulee myrsky, emme näe yhtään eteenpäin, luterilainen piispa Wichieng Wetnyangran vitsaili Anna ja Taisto Sokalle, joiden kanssa […]

Artikkeli Presbyteereistä tuli luterilaisia Etiopiassa julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: