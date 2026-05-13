🔒 Psalmi 110 avaa helatorstain tapahtumat

13.05.2026

 

Jeesus itse lainasi Psalmia 110, kun hän jätti kirjanoppineet pohtimaan tulevan Daavidin suvun kuninkaan Messiaan suhdetta Isään Jumalaan (Mark. 12:35–37). Jeesus luki tekstin tietysti hepreaksi. Hänen valtuuttamansa hepreaa osaavat apostolit lainasivat usein Psalmin 110 sananmuotoja ja heidän on täytynyt miettiä tarkkaan, mitä tekstissä lopulta sanotaan. Hepreaa osaava kristitty huomasi, että viidennessä jakeessa Jumalaa kutsutaan samalla heprean sanalla ’adon, jolla kuningasta puhutellaan ensimmäisessä jakeessa. Kuningasta lohdutetaan sanoilla: ”Herra (’adon) on sinun oikealla puolellasi.” (Ps 110:5) Psalmin 110 sanoma on siis: Jahve on Herra (’adon) ja tämä sama kunnianimitys annetaan myös Daavidin suvun kuninkaalle. Näin ollen siis myös tuleva Messias saa arvonimekseen ’adon.

Markuksen tekemä lyhyt selonteko Jeesuksen ja lainoppineiden välillä (Mark. 12:35–37) on siis käsitellyt koko Psalmin tulkintaa. Jumalaa Jahvea ja tulevaa Messiasta kutsutaan samalla kunnianimellä ’adon. Keskustelu on päättynyt Jeesuksen viisaaseen kysymykseen: ”Daavid itse sanoo Messiasta Herraksi (’adon). Kuinka Messias silloin voi olla Daavidin poika?”

