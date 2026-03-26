🔒 Rakkauden tähden

Kirjassa eletään 1300-lukua freskomaalarin kautta. Kristuksen kärsimyksen kuvaaminen on hänen työnsä raskaimpia vaiheita. Miten kuvata hetkeä, jossa Vapahtajamme ottaa koko maailman, kaikkien ihmisten synnit kannettavakseen? Miksi tämä, katseelle vastenmielinen kuva täytyy tehdä ja miksi Jumala, Isä, sallii tämän tapahtua pojalleen?

Tässä raskaimmassa hetkessä ei näy rakkautta. Se on täynnä tuskaa ja syvää ahdistusta. Siinä Jeesus, Jumalan täysin hylkäämänä, astuu syvimpään pimeyteen. ”Jumala kadottaa Jumalan” huutaen sen monelle ihmisellekin tutun tuskan: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Vapahtajamme on kaltaisemme, täysi ihminen. Hänen myötätuntonsa ja rakkautensa ihmiskuntaa kohtaa kumpuaa tästä tuskallisesta hetkestä. Se osoittaa meille, että hän tuntee meidän jokaisen kipumme, fyysisen ja henkisen ja ennen muuta sen syvimmän pimeyden hetken, kokemuksen Jumalan hylätyksi tulemisesta. Kaiken tyhjiin raukeamisen kauhun.