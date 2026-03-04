  • SanansaattajaMaksumuuri

Internetyhteydet katkaistiin presidentinvaalin vuoksi  

04.03.2026

 

Sleyn lähetti Anna Sokka vietti miehensä Taiston kanssa neljä päivää visusti neljän seinän sisällä Ugandassa järjestetyn presidentinvaalin aikaan. Vaalin vuoksi oli odotettavissa protesteja ja lisäksi internetyhteydet oli katkaistu. Virallinen syy verkkoyhteyksien rajoittamiselle oli ehkäistä disinformaation levittämistä. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys tekee lähetystyötä yhdeksässä eri maassa. Itä-Afrikan Uganda on erityinen maa siksi, että vaikka siellä oleskeleekin kaksi Sleyn lähettiyksikköä, Anna ja Taisto Sokka sekä Paula ja Lauri Heikkilä, ei Sleyn yhteistyökumppanina toimi mikään ugandalainen kirkko, eivätkä lähetystyöntekijät […]

Artikkeli Internetyhteydet katkaistiin presidentinvaalin vuoksi   julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: