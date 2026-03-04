-
Internetyhteydet katkaistiin presidentinvaalin vuoksi
04.03.2026
Sleyn lähetti Anna Sokka vietti miehensä Taiston kanssa neljä päivää visusti neljän seinän sisällä Ugandassa järjestetyn presidentinvaalin aikaan. Vaalin vuoksi oli odotettavissa protesteja ja lisäksi internetyhteydet oli katkaistu. Virallinen syy verkkoyhteyksien rajoittamiselle oli ehkäistä disinformaation levittämistä. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys tekee lähetystyötä yhdeksässä eri maassa. Itä-Afrikan Uganda on erityinen maa siksi, että vaikka siellä oleskeleekin kaksi Sleyn lähettiyksikköä, Anna ja Taisto Sokka sekä Paula ja Lauri Heikkilä, ei Sleyn yhteistyökumppanina toimi mikään ugandalainen kirkko, eivätkä lähetystyöntekijät […]
