Raamattu
17.–19.11. veloitukseton verkkoraamattukurssi: Ensimmäinen Pietarin kirje
12.11.2025
Marraskuun iltoina 17.–19.11.2025 kokoonnumme kolmeksi illaksi yhteen verkon välityksellä syventymään Ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Pietari kirjoittaa kristityille, joita hän kutsuu muukalaisiksi – mutta mitä hänen sanansa tarkoittavat meille tänään?
Kolmen illan aikana opettajina toimivat Lukas Brenner, Antti Koskenniemi ja Jari Rankinen.
Kurssin ohjelma joka ilta:
18.30 Alkuinfo ja rukous
18.45 Ensimmäinen opetus (n. 40 min)
19.45 Toinen opetus (n. 40 min)
20.45 Keskustelu ja iltarukous
Kurssi toteutetaan Teamsissa, ja siihen voi osallistua mistä tahansa. Osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään sunnuntaina 16.11.2025 osoitteessa keokarkku.fi lmoittautuneille lähetetään osallistumislinkit sähköpostitse ennen kurssin alkua.
Tervetuloa mukaan oppimaan, pohtimaan ja rohkaistumaan Sanasta!