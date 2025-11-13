Apostoli Paavalin jalanjäljissä – Kreikan kiertomatka

Lähde mukaan matkalle, joka vie sinut kristinuskon juurille apostoli Paavalin reittejä seuraten. Matkanjohtajana toimii pastori Matti Rusama, ja vastuullisena järjestäjänä on Toiviomatkat.

Matka alkaa Thessalonikista, kaupungista, jolle Paavali kirjoitti kaksi kirjettä. Tutustumme sen historiallisiin kohteisiin, kuten pyhän Demetrioksen kirkkoon. Filippissä vierailemme paikalla, missä Paavali saarnasi ensimmäistä kertaa Euroopassa ja missä purppurakauppias Lyydia sai kasteen. Kavalan kaupungissa nautimme merenrantatunnelmasta.

Jatkamme Meteoraan, jossa ihailemme kallioiden huipuille rakennettuja luostareita. Delfoissa sukellamme antiikin hengelliseen keskukseen ja kuulemme Delfoin oraakkelista. Ateenassa käymme Areiopagilla, missä Paavali puhui ”tuntemattomasta Jumalasta”, sekä vierailemme Akropolis-kukkulalla. Matkan kruunaa vierailu Korintissa, missä Paavali perusti seurakunnan ja jolle hän kirjoitti kirjeitään.

Majoitumme mukavissa hotelleissa ja nautimme paikallisista herkuista. Matkan aikana pidämme hartaushetkiä ja jaamme ajatuksia uskosta, mikä tarjoaa mahdollisuuden hengelliseen kasvuun ja yhteyteen toisten kanssa.

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus syventää uskoa ja nähdä Raamattu uudessa valossa. Matkan hinta on 1 845 € per henkilö, ja se sisältää lennot, majoitukset sekä ohjelman mukaiset palvelut ja ruokailut. Yhden hengen huoneita on saatavilla lisämaksusta.

Ilmoittaudu pian ja tule kokemaan Raamatun kertomukset Kreikan maisemissa!

Matka järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 20.

Ilmoittaudu mukaan täällä