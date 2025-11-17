Katse kohti tulevaa

Maikki Ochiengin lähettikirje 9-2025

17.11.2025

Orpotyöntiimille järjestetään koulutuspäivät kerran vuodessa. Tämän vuoden aiheena olivat hartauksien lisäksi ensiapu sekä Kenian uusi koulujärjestelmä. Saimme yhdessä kahden opettajan johdolla pohtia, miten tulee toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Nämä taidot ovat erittäin tärkeitä kaikille, mutta erityisesti diakoniatyöntekijöille, jotka liikkuvat kylissä ja kohtaavat paljon ihmisiä matkoillaan. Kuvassa diakoniatyöntekijä Janet on harjoittelemassa haavan sidontaa potilaana ollessa orpotyönjohtaja Molly.

Kenian koulujärjestelmä on läpikäymässä suurta muutosta. Tammikuussa ensimmäinen ikäryhmä siirtyy luokalle 10. He aloittavat kolmivuotisen lukion, jossa uuden järjestelmän mukaisesti keskitytään jokaisen nuoren omiin lahjoihin ja mielenkiinnon kohteisiin. Nähtäväksi jää, ovatko opettajat ja koulutilat valmiita tähän suureen muutokseen tammikuussa.

Lähes kaikki koululaiset ovat nyt aloittaneet joululoman. Uusi lukuvuosi alkaa tammikuun alussa. Lomalla monet lapset kertaavat vanhempien maksamassa tukiopetuksessa kouluasioita sekä auttavat monenlaisissa kotitöissä.

“Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas” Jesaja 9:5

Kokouksia

Lähetysjohtaja Ville Auvinen vieraili Keniassa ja saimme istua yhdessä muutaman päivän lähettienkokouksessa suunnitellen ensi vuonna tehtävää työtä Keniassa. Näitä päiviä oli edeltänyt työalojen ensi vuotta koskevien suunnitelmien valmistelut. Kokouksen jälkeen oli hyvä tavata kirkon arkkipiispa Joseph Ochola ja muutama muu yhteistyökirkkomme edustaja. Jätämme kaikki suunnitelmat rukouksiin, kuin myös yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilaisen kirkon.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme kuluneen vuoden aikana. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta tulevaan adventin aikaan ja riemullista joulun juhlaa!

Rukousaiheita

Koululaisten joululoma marras-joulukuussa

Diakoniatyöntekijöiden loma joulukuussa

Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

Credo-ohjelman Raamattuleiri

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Terveys ja varjelus liikenteessä

Kiitos rukouksistasi!

Terveisin,

Maikki

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/11/marja-ochiengin-lahettikirje-marraskuu-2025