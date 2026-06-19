Vain kerran sota pysäytti sen – nyt Evankeliumijuhla palaa turvan äärelle aikana, joka sitä kaipaa

Yli puoleentoista vuosisataan Valtakunnallinen Evankeliumijuhla on jäänyt väliin vain kerran – vuonna 1941, sodan vuoksi. Nyt 153. juhla järjestetään Sastamalan kansallismaisemassa Karkun evankelisen opiston pihapiirissä ja lähikirkoissa. Tämän kesäinen teema osuu hämmentävän tarkasti hermoon: Turva Jumalassa.

Sota Euroopassa, talouden epävarmuus, nuorten syvenevä ahdistus. Uutisvirta on viime vuosina opettanut suomalaiset jännittämään huomista. Juuri tähän tunteeseen tarjotaan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna toisenlaista vastausta, kun tuhannet kokoontuvat Karkun evankelisen opiston maille Rautaveden rannalle. Paikka itsessään on jo lääke kiireeseen: kansallismaisemaksi luokiteltu järvenranta puolen tunnin päässä Tampereelta, opisto, jonka suojissa toimii Suomessa harvinainen kristillinen lukio. Mutta varsinainen vetonaula ei ole maisema vaan kysymys, jota juhla on kantanut vuodesta 1874 ja joka tuntuu palanneen ajankohtaiseksi: mistä ihminen löytää turvan, kun kaikki ympärillä horjuu?

Ohjelma ei kierrä vaikeita asioita

Moni kesätapahtuma lupaa irtioton arjesta. Evankeliumijuhla tekee päinvastoin – se kutsuu katsomaan suoraan kohti sitä, mikä painaa. Pääjuhlan raamattuopetuksessa Marjo Anttoora kysyy ääneen sen, minkä moni tuntee mutta harva sanoo: ”Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen – miksi kuitenkin pelkään?” Lauantaina Tiia Thurén ja Martti Toikka pysähtyvät surun äärelle otsikolla ”Suru, miten käsitellä sitä?”, ja Hanna Penttinen lähestyy yksinäisyyttä aiheella ”Ei ole ihmisen hyvä olla yksin – uskovien ystävien tärkeys”.

– Moni kantaa juuri nyt huolta huomisesta. Halusimme rakentaa juhlan, joka ei kierrä vaikeita tunteita vaan kohtaa ne: pelon, surun ja yksinäisyyden. Sanoma turvasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka ei horju olosuhteiden mukana, on tänä kesänä ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan. Se tarjoaa paitsi kantavan turvan tähän päivään myös iankaikkisen toivon tulevaisuuteen, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä sanoo.

Nuorten yö venyy aamuun

Nuorilla on juhlassa kokonaan oma maailmansa, joka jatkuu pitkälle yöhön konserttien ja iltahartauksien tahdissa – nimetkin kertovat teemasta: ”Olet turvassa”, ”Korkeimman suojassa”. Keskustelukanavilla ei kaihdeta nuorten omaa todellisuutta. Esimerkiksi Elisa Luomaranta käsittelee hyvinvointia aiheella ”Kehopositiivisuus, mielenrauha ja oma jaksaminen”, Virpi Kurvinen tarttuu tunteisiin kysymyksellä ”Pitääkö uskon tuntua joltain ja jossain?” ja Antti Koskenniemi kohtaa epäilyn otsikolla ”Onko Raamatun tarinat totta? Voiko Raamattuun luottaa?”

Pienimmillekin turva saa juhlassa konkreettisen muodon. Varhaisnuorten oma ilta käynnistyy perjantaina teemalla ”Tule mukaan – kukaan ei ole yksin”, ja lauantain toimintakanavilla riittää puuhaa laidasta laitaan: lettikampauksia ja kasvomaalauksia, oman ristin askartelua, Raamatturulettia ja tutustumista oikeaan paloautoon. Koko perheen Vinkki-juhlassa lauletaan ja leikitään, kuullaan mitä Jeesus sanoi myrskylle, sekä terveisiä Ugandasta lähetittien Paula ja Lauri Heikkilän kertomana. Sleyn lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri Saija Simanainen kannustaa ottamaan kaverin, serkun, kummilapsen tai naapurin mukaan.

– Henkilökohtainen kutsu on paras kutsu, hän kirjoittaa.

Lavalle eri juhlaohjelmissa nousevat viikonlopun aikana muun muassa Pekka Simojoki, Jukka Leppilampi, Maksetut Viulut, The Road ja PapiPike.

Viisisataa paria käsiä

Juhla ei synny itsestään. Sen rakentaa noin viisisataa vapaaehtoista talkoolaista, joista osa on valmistellut viikonloppua jo viime syksystä asti. Yhteistyö ulottuu koko kylään: lapset pääsevät tutustumaan oikeaan paloautoon paikallisen VPK:n kanssa. Ja vaikka matka Sastamalaan olisi liian pitkä, juhlaan voi osallistua kotisohvalta – pääjuhlaa lähetetään Radio Dein aalloilla ja videolähetyksenä Evankeliumijuhla.fi-sivustolla.

Sunnuntain päättää lasten lippukulkue, joka laulaa läpi juhlakentän tutut sanat ”Kun on turva Jumalassa” ja Pienlähettilään kappaleen Soo soo, myrsky. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään Karkun evankelisella opistolla Sastamalassa 26.–28.6. Juhla on kaikille avoin ja maksuton.