Kohti kesää ja leirejä

Haaponiemien lähettikirje 6/2026

16.6.2026

Pyhäkoululut päätökseen kevätkaudelta

Kevään viimeinen pyhäkoulu pidettiin toukokuussa äitienpäivän viikonloppuna. Lapset saivat osallistumistodistuksen kevätkauden pyhäkoulusta ja pienet muistamiset. Pyhäkoulun teemana oli Raamatun punainen lanka. Toivottavasti olemme osannet lapsille kertoa tärkeästä Jumalan pelastussuunnitelmasta Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoillaan ja luotetaan siihen, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa ja että sana saa aikanaan kasvaa hyvää hedelmää! Rukoillaan myös, että lapset jatkaisivat pyhäkoulussa syyskaudellakin ja saataisiin uusia lapsia mukaan!

Nuorten ryhmiä kylässä

Toukokuun puolivälissä saimme vieraiksi nuorten ryhmän nimikkoseurakunnastamme Nurmijärveltä. Samaan aikaan vierailulla oli kollegamme Kirsi Vimparin nuorten ryhmä hänen nimikkoseurakunnastaan Hollolasta. Nuoret pääsivät tutustumaan virolaisten nuorten kanssa sekä osallistumaan itse lähetystyöhön. Kävimme vierailulla Nõon vanhainkodissa, jossa Nurmijärven nuori piti hartauden ja lauloimme yhdessä asukkaille. Puhjassa nuoret pääsivät leikkaamaan flanelloja ja auttamaan pihatöissä. Kävimme myös Tarton Paavalin kirkon nuorten tapahtumassa, jossa meidän nuoret saivat osallistua illan ohjelman toteutukseen paikallisten nuorten kanssa.

Jõgevan kirkkopäivillä

Rami taisteli tuulta vastaan yhdessä Jõgevan kirkkoherran kanssa, kun he pystyttivät juhlatelttaa puuskaisessa tuulessa. Siinä sai taas tuntea olevansa pieni ihminen Jumalan suuren voiman edessä. Lauantaipäivänä oli erityisesti huomioitu lapsiperheet ja ohjelmassa oli mm. nukketeatteriesitys Raamatun kertomuksesta Sakkeuksesta. Kirsi ohjasi halukkaille rukousmaalausta Isä meidän -rukouksesta.

Viron lipun päivä

Viron lipun päivää vietettiin 4. kesäkuuta, eli samana päivänä kuin Suomessa puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Viron lippu täytti tänä vuonna 142 vuotta. Päivä on virallinen liputuspäivä, jolloin koko maassa järjestetään erilaisia tapahtumia, konsertteja ja lipunnostoja. Me aloitimme juhlan Nõossa Nõon hautausmaalta Martin Lipun haudalta. Martin Lipp työskenteli Nõon Pyhän Laurentiuksen seurakunnan pappina vuosina 1884-1923. Hän työskenteli myös musiikin parissa ja kirjoitti sanat “Viron lippu” -lauluun, joka laulettiin Martin Lipun haudalla ja vielä Nõon kirkon pihamaalla. Laulussa on hyvin koskettavat sanat.

Kirkkojen yö

Kesäkuun 5. päivä vietettiin valtakunnallista Kirkkojen yö -tapahtumaa, jolloin monen kirkon ovet olivat auki yömyöhään. Nõon kirkolla oli järjestetty muun muassa lapsille askartelua. Monet kävijät halusivat kiivetä myös kirkon torniin, josta olikin hienot näköalat. Rukoillaan, että monet kirkossa käyneet löytäisivät jatkossa tien kirkkoon ja seurakunnan toimintaan!

Tule Sinäkin Evankeliumijuhlille!

Evankeliumijuhlat järjestetään Karkun evankelisella opistolla 26.-28.6.2026. Juhlilla on vielä vapaita vuoroja talkootehtäviin melkein kaikilta juhlan toteuttamisen osa-alueilta. Voisitko ottaa itsellesi vaikkapa yhden talkoovuoron viikonlopun ajalta?

Toivottavasti nähdään juhlilla! Katso täältä lisää: https://www.evankeliumijuhla.fi/yleinen/paaohjelma-2026/

Palaamme lähettikirjeen merkeissä seuraavan kerran elokuussa. Ihanaa kesää!

Lämmin kiitos tuesta!

Ole siunattu!

Kirsi ja Rami

Rukousaiheita

Johdatusta ja viisautta työtehtäviin

Kesän leirit

Viron lapset ja nuoret

Evankeliumijuhlat

Virkistävä kesäloma

Kiitos kaikista lähettäjistä ja tukijoista

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/06/haaponiemien-lahettikirje-kesakuu-2026