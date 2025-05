Juhana Tarvaisen uusi kirja haastaa katsomaan kirkkoa rakastavasti ja realistisesti: Murtunut Kristuksen ruumis

Moni herätyskristitty pohtii tänä päivänä omaa paikkaansa kirkossa. Sleyn kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvaisen uutuusteos Murtunut Kristuksen ruumis tarttuu tähän kysymykseen suoraan: onko kirkko enää koti? Voiko siihen sitoutua, vaikka se näyttäytyy…

Moni herätyskristitty pohtii tänä päivänä omaa paikkaansa kirkossa. Sleyn kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvaisen uutuusteos Murtunut Kristuksen ruumis tarttuu tähän kysymykseen suoraan: onko kirkko enää koti? Voiko siihen sitoutua, vaikka se näyttäytyy rikkinäisenä ja jakautuneena? Kirjan nimi itsessään on myös herättelevä: se puhuu sekä murretusta ehtoollisleivästä että haavoittuneesta kirkosta – Kristuksen ruumiista, joka on kärsinyt ja silti edelleen elossa.

– Herramme oli kärsinyt, haavoitettu, torjuttu ja hyljeksitty. Kirkossa toteutuvat monet näistä samoista tuntomerkeistä. Sen ei pidä johtaa siihen, että kammoksumme ja vieroksumme kirkkoamme, kun näemme sen tällaisena. Eikä sen pidä johtaa, että toimimme kristittyinä niin että murramme tai haavoitamme kirkkoa lisää, Tarvainen kertoo.

Selkeiden äänien kaipuu

Tarvainen näkee, että juuri nyt tarvitaan selkeitä ääniä. Kristillisyys on Länsi-Euroopassa suuren murroksen keskellä: kirkkojen jäsenmäärät hupenevat, sisäiset kiistat kuohuttavat ja monet kyselevät, mitä enää voi pitää pysyvänä. Murtunut Kristuksen ruumis tarjoaa teologiset ja historialliset perusteet kirkon jäsenyyden puolustamiseksi ja kutsuu pysymään kirkon sisällä.

– Täydellistä kirkkoa ei voi saada aikaan maan päällä, Tarvainen huomauttaa ja jatkaa, että kirkko on aina sekä pyhä että syntinen, Kristuksen ruumis ja epätäydellinen ihmisyhteisö yhtä aikaa. Tämä jännite ei ole ongelma vaan kutsu elää todeksi uskoa epävarmuudenkin keskellä.

Teos on suunnattu erityisesti niille kristityille, jotka kokevat olevansa ristivedossa: toisaalta on kaipuu kirkolliseen jatkuvuuteen ja traditioon, toisaalta kipuilu nykyisen kirkollisen todellisuuden kanssa. Kirjoittaja ei kehota pakenemaan vaan kutsuu jäämään. Kirkon jäsenyys ei ole lisäosa yksityiselle uskolle vaan Jumalan asettama yhteisö, jossa uskoa eletään todeksi.

Messuyhteisöt – ei ongelma vaan ratkaisu

Tarvaisen erityishuomion saavat messuyhteisöt, joita kirjoittaja kutsuu kirkon sisäiseksi uudistusliikkeeksi.

– Messuyhteisöt ovat syntyneet ja niitä syntyy lisää, koska osa herätyskristityistä kokee itsensä paikallisseurakunnassaan ulkopuoliseksi siksi, että Kristus-keskeinen julistus ja mahdollisuus päästä ehtoollispöytään ei toteudu tyydyttävällä tavalla. Messuyhteisöt ovat kirkon sisäinen uudistusliike, joka pyrkii toteuttamaan kirkon olemusta sanan, sakramenttien ja yhteyden varassa, Juhana Tarvainen kertoo.

“Murtunut Kristuksen ruumis” on rehellinen ja toivoa kantava puheenvuoro niille, jotka haluavat jäädä kirkkoon – eivät välinpitämättömyydestä vaan uskollisuudesta. Se on kirja niille, jotka etsivät paikkaansa, eivätkä pelkää katsoa kirkkoa sellaisena kuin se on: haavoittuneena mutta Kristuksen omana.