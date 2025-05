Uusia tuulia Aasiaan

Ulriikka ja Jaakko Kanniaisen lähettikirje 1/2025

27.5.2025

Reissuun valmistautumista:

Lentoliput, check

Matkarattaat, check

Matkasuunnitelma, check

Rokotukset, check

On monta muistettavaa asiaa, kun valmistaudumme ensimmäiseen lähetysmatkaamme Indonesiaan. Lähtö on jo parin viikon päästä. Emme vielä tiedä onko kyseessä ensimmäinen monesta, vai jääkö tämä kertaluontoiseksi reissuksi, joten monella tapaa valmistautuminen tuntuu jännittävältä ja aika paljon siltä, että nyt on vaan luotettava Jumalan suunnitelmaan ja mentävä rohkeasti eteenpäin, askel kerrallaan.

Lähdemme tyttäremme Edenin 1v. kanssa ja tämä onkin hänelle ensimmäinen ulkomaanreissu ja ensimmäinen kerta lentokoneessa. Matka on pitkä, eikä se vielä lopu kun pääsemme laskeutumaan Sumatran pääkaupunkiin Medaniin. Sieltä vielä ajamme autolla noin kahdeksan tuntia varsinaiseen kohteeseemme. Matkaoppaanamme meillä on yhteistyötahon BKPN-kirkon lähetysjohtaja Richard, jonka kanssa kierrämme eri seurakunnissa ja tutustumme alueeseen. Matkatoveriksemme tulee myös Kylväjän Japanin-lähetti Tuomas Auvinen, joka tuo kokeneemman lähetin osaamista ja näkökulmaa matkaamme.

Etukäteen tiedämme sen, että Sumatralla 87,4% väestöstä on muslimeja ja joillakin alueilla vallitsee sharia-laki. Näin ollen varsinaista lähetystyötä ei maassa saa tehdä, mutta kristittynä saa elää. Kirkkoja on kuitenkin poltettu ja sillä tavoin tehty kiusaa, mutta kristityt saavat silti kokoontua, tosin osa nyt sitten teltoissa.

Olemme pyrkineet hiomaan matkan päätavoitetta mieliimme kirkkaaksi, jotta saisimme mahdollisimman paljon irti verrattain lyhyestä, vain viikon mittaisesta matkastamme. Tavoitteita on kahtalaista:

1. Selvittää, millä tavoin voisimme tukea paikallista yhteistyökirkkoa saavuttamattomien kansojen kohtaamisessa ja itsenäisessä evankeliumin levittämisessä.

2. Pohtia millaista työtä meidän olisi mahdollista Sumatralla tehdä, mikäli meidät lähetettäisiin pidempään palvelukseen kentälle.

Koska Sumatran saaren uskonnollinen tilanne estää julkisen lähetystyön tekemisen, tulisi työn todennäköisesti olla kehitysyhteistyötä, diakoniaa tai muuta palvelutyötä sekä omalla elämällä Kristuksesta todistamista. Tiedämmehän, että kristittynä eläminen sinänsä ja ihmisiin tutustuminen voi jo itsessään olla hyvä tapa viedä evankeliumia eteenpäin. Ajattelemme, että ammattimme ja osaamisemme englannin opettajana (Ulriikka) ja fysioterapeuttina/sote-alan osaajana sekä yrittäjänä (Jaakko) antavat hyvät valmiudet monenlaiseen työmuotoon.

Monta kysymystä on myös vielä auki siihen liittyen, että miten ja missä voisimme mahdollisesti perheenä elää Sumatralla. Meillä on Edenin lisäksi kaksi poikaa, Alvar 3v. ja Felix 6v. Näitä kaikkia asioita lähdemme selvittämään, samalla rukoillen ja Jumalan tahtoa kysyen.

Nyt valmistaudumme matkaan Indonesian kielen perusasioiden opiskelulla Duolingon avulla ja muistelemalla lähetyskurssilla noin viisi vuotta sitten oppimiamme asioita. Käymme etänä myös matkan suunnitelmia läpi Richardin, Tuomaksen ja Aasian työn koordinaattorin Pentti Marttilan kanssa ja pyrimme valmistautumaan mahdollisimman hyvin. Moni asia varmasti kuitenkin tulee yllätyksenä ja epävarmuutta on siedettävä.

Kiitos, ystävä, kun tuet meitä erityisesti rukouksin ja olet lähettämässä meitä tälle lähetysmatkalle. On hienoa tietää, että joukko ihmisiä on kiinnostuneita ja haluavat tukea evankeliumin viemistä uusille alueille ja kansoille. Mikäli koet, että haluaisit myös rahallisesti tukea uuden kentän avaamista Indonesiaan, löydät maksutiedot kirjeen lopusta.

“Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’” – Joosua 1:9

Lähdemme matkaan rauhallisin mieli tietäen, että saamme luottaa Jumalan johdatukseen. Palaamme uuden kirjeen myötä reissun jälkeen kun olemme itse hieman viisaampia – ainakin toivottavasti!

Rukousaiheita:

❖ Varjelusta matkalle, lennoille, ajomatkoille ja ettemme saisi tauteja

❖ Hyvää keskusteluyhteyttä kirkon ja paikallisten kanssa

❖ Viisautta ja rohkeutta kohdata ihmisiä

❖ Suomeen jäävien isompien lastemme puolesta, että pärjäisivät hyvin, sekä Tuomaksen perheen puolesta Japanissa

❖ Rukoilemme, että Jumala avaisi väylän viedä evankeliumia eteenpäin Sumatran alueella. Tapahtukoon Hänen tahtonsa asiassa.

Siunauksin,

Ulriikka, Jaakko ja Eden

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/05/kanniaisten-lahettikirje-toukokuu-2025