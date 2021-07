Ensi vuodeksi evankeliumijuhlaan Karkkuun

Sunnuntaipäivän päätösjuhlassa kuultiin turkulaista Aboa gospel -kuoroa, terveisiä lasten lähetysjuhlasta ja Mikaelinseurakunnan pastori Jonathan Westergårdin raamattuopetus juhlien teemasta ”Kaikki on hyvin”.

– Sanoma ”kaikki on hyvin” on ajankohtaisempi kuin koskaan. Se ei ole sitä, että suljetaan silmät todellisuudelta ja vain leikitään, että kaikki on hyvin. Kyse on siitä, kenen näkökulmasta tätä todellisuutta katsotaan. Läpi koko Raamatun näemme tämän asetelman. Maailmassa on ongelmia ja toivottomia tilanteita, mutta Jumala sanoo: ”Älä pelkää”, Westergård opetti.

– Se, mitä Jumala on luvannut, se käy toteen. Hän lupasi lähettää pelastajan, Jeesuksen, ja läpi koko Vanhan testamentin hän valmistaa siihen. Koko maailma pyöri tämän Jumalan suunnitelman ympärillä. Saamme olla turvallisella mielellä siitä, että Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä tänäkin päivänä.

Iltapäivän päätteksi kuultiin Maksetut viulut -yhtyettä, ja Karkun evankelisen opiston rehtori Marja Koskenniemi toivotti juhlakansan ensi vuodeksi valtakunnalliseen Evankeliumijuhlaan Karkkuun.

– On ilo saada kutsua ihan kaikkia Evankeliumijuhlaan. Toteutuu unelma, joka jo 90-luvulla esitettiin: juhlat Karkussa. Karkussa ei ole kuitenkaan koskaan ennen järjestetty valtakunnallista juhlaa. Teemaa ensikesän juhliin ei ole valittu, mutta niitä valmistellaan samalla linjalla kuin aikaisemminkin: Taivas on auki. Meillä on lunastus. Armo ja anteeksianto kuuluvat kaikille. Tarvitsemme juhlia, jotka muistuttavat toisesta todellisuudesta, Taivaasta. Tässä ei ole kaikki. Kaikki on hyvin.