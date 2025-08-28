Evankeliumin työ ei jää kesken: meitä opetetaan sitoutumaan lujemmin siihen, mikä kestää ja on tärkeintä

Kirkkohallitus teki eilen päätöksen, ettei Sley ole ensi vuonna mukana seurakuntien virallisessa kolehtilistassa. Tämä tarkoittaa, ettei seurakunnissa automaattisesti kerätä kolehtia Sleyn työlle tiettynä sunnuntaina. Sen sijaan Sley jatkaa suosituskolehtien listalla. Seurakunnat voivat siis halutessaan päättää, että kolehteja kerätään myös Sleyn työlle.

On selvää, että tämä muutos on taloudellisesti merkittävä ja se harmittaa, mutta kyseessä ei ole niin suuri asia kuin jotkut ehkä olettavat.

Meitä opetetaan päätöksen jälkeen lujemmin luottamaan, että Herra pitää työnsä elossa ja kantaa sitä eteenpäin. Raamatussa Jumala lupaa usein pitävänsä huolen siitä, ettei ulkoisten olosuhteiden järkkyessä hänen työnsä jää kesken tai hänen tahtonsa tapahtumatta. (Jes. 55:11, Ps. 138:7-8)

Kristuksen kirkko on usein saanut kulkea eteenpäin vastatuulessa. Ei se ole meille uutta tai ihmeellistä. Evankeliumin asia tai herätysliikkeiden työ ole virallisten listojen tai hallinnollisten päätösten varassa. Työmme on elävän Jumalan varassa.

Jatkossa meidän on aktiivisemmin muistutettava paikallisseurakuntia, niiden luottamushenkilöitä ja työntekijöitä siitä, että seurakunnat voivat kerätä kolehdin Sleylle ja jatkossa heidän itsemääräämisoikeutensa, siis tahtonsa kolehtien määrittelyssä, saa näkyä entistä selvemmin. Autathan tämän asian esillä pitämisessä omassa seurakunnassasi, jotta Sleyn työlle kerätään kolehteja myös seurakunnassasi.

Kutsun jokaista Sleyn työn ystävää vaikuttamaan oman seurakuntansa kolehtikohteisiin ja kirkkohallituksen päätöksen vaikutuksiin. Voit auttaa vaikka:

Antamalla äänesi: vaikuta omassa paikallisseurakunnassasi niin, että kolehti kerätään Sleylle.

Anna taloudellista tukea ja tue henkilökohtaisesti Sleyn työtä lahjoittamalla. (sley.fi/lahjoita)

Antamalla aikaasi: tule mukaan vapaaehtoistyöhön ja kanna rukouksin työtämme.

Kaikki edellä mainituista on tärkeää. Pidetään huoli, että evankeliumin työ jatkuu niin kotimaassa kuin lähetyskentillä.

Sleyn tehtävä säilyy päätöksestä huolimatta. Viemme sanomaa Jeesuksesta jatkossakin sinne, missä sitä ei vielä tunneta. Kolehtien kautta olemme saaneet tukea lähetystyöntekijöitä ja sitä työtä teemme jatkossakin.

Kirkolliset päätökset eivät siivoa herätysliikkeitä kirkostamme. Sen sijaan ne opettavat monia lähetysjärjestöjen ja herätysliikkeiden ystäviä sitoutumaan lujemmin siihen, mikä kestää ja on tärkeintä. Pidetään siitä kiinni.