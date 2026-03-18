Credo-kirje

1/2026

Vettä ja Aurinkoa

Oletko joskus ollut tyytyväinen vallitsevaan säätilaan? Onko ollut sopivasti kaikkea: aurinkoa, vettä, lunta, pakkasta? Tunnustan, että läpi koko talven olen moittinut ilmoja, lämpötiloja ja valon määrää, sillä olen henkeen ja vereen kesäihminen. Keniassa säätila ei ole kuitenkaan tunnelman luoja ja fiiliskysymys, vaan elinehto. Vettä tulee tai ei tule taivaalta, aurinko paistaa joko suotuisasti tai polttaa kaiken pilalle. Transmaran alueella on normaalisti helmi-maaliskuussa kuivaa, mutta nyt vettä on tullut taivaalta enemmän kuin tarpeeksi lähes koko Keniassa. Vuonna 1937 rakennettu silta Kilgoriksesta Lolgorieniin huuhtoutui sadeveden mukana kestettyään monet koetukset 89 vuotta. Tilapäinen silta saatiin tilalle nopeasti. Satotoiveet viljelijöillä olivat aluksi toiveikkaat, mutta ensin kuivuus näivetti mm. papusadon vaatimattomaksi ja lopulta sateet pilasivat jäljelle jääneen kasvuston.

Lomapaussi

Tammikuussa alkanut lukukausi taukosi meidän talvilomamme aikoihin myös Keniassa vajaaksi viikoksi. Osa tytöistä, mm. Melvina ja Ruth viettivät tämän tauon Susan Kirionkin kotona. Hänellä oli loma-asukkaina muitakin nuoria, joilla kamppailu elämän haasteiden kanssa on nyt kääntynyt parempaan päin. Kaksi muuta tyttöä vietti Susanin luona lomansa suojassa suvun naittamissuunnitelmilta. Susan kertoo, että Credossa mukana olevat opiskelijat ovat pysyneet alkuvuoden terveenä ja opinnot ovat edistyneet toivotusti.

Itsenäisen elämän haasteet

Kun Credossa mukana ollut tyttö on saanut opintonsa valmiiksi, on edessä työpaikan etsiminen. Ensimmäisiä Credossa mukana olleita tyttöjä on Paranai, joka on monien vaiheiden kautta päätynyt terveystuotteiden verkostomyyjäksi. Hänen poikansa Immanuel käy lukiota tukijansa avulla ja kaksi pienintä lasta ovat vielä kotihoidossa. Puoliso Steve on myös mukana terveystuotehankkeessa analysaattorina. Työ vaatii paljon, vie aikaa ja on haastavaa, mutta sillä he saavat vaatimattoman toimeentulon. Itsensä työllistäminen ja verkostoituminen ovat tässä tapauksessa kannattaneet, sillä todella pitkään Paranai ja Steve olivat täysin neuvottomia toimeentulonsa suhteen. Toivomme ja rukoilemme, että pian opintonsa päättävät Credo-nuoret löytävät työtä, ainakin niin, että pääsevät alkuun. Yhteisön ja perheen odotukset ovat suuret koulutetulle ihmiselle.

Lähetyskentällä Keniassa toimitaan vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Myös Credo pyörii teidän ihanan, vapaaehtoisen tukenne varassa. Tällä hetkellä kummeista on jälleen pulaa ja toivonkin, että vinkkaat Credosta ja kummina olon tärkeydestä jollekin ystävällesi tai tuttavallesi. Credo-kirjeitä saa myös vapaasti levittää, jos haluat sillä tavalla lisätä tietoisuutta. Kiitos, jos tämän lisäksi rukoilet Sleyn lähetystyön puolesta ja olet näin suuressa tehtävässä mukana.

Muutos ja sen tuoma ahdistus

Ennen oli niin paljon paremmin… Tässä lause, joka tahtomatta hakeutuu mieleen, kun nykyistä maailmanmenoa tarkastelee. Jumalan suuntaan lähtee paljon kysymysmerkkejä ja tiedusteluja, että miksi näin? Hän on kuitenkin mittaamattoman paljon suurempi ja kaukonäköisempi kuin me ihmiset, eikä hän myöskään ole vastuussa ihmisten omista tahallisista hirmuteoista ja vääryyksistä. Jumalan hyvyys ja uskollisuus ovat pettämätön lupaus sinulle, joka kyselet Hänen tahtoansa. Credo-nuoret jatkavat opintojaan ja tulevaisuutensa rakentamista tentti tentiltä, työ työltä ja askel askeleelta. Kenttätyössä heidän apunaan toimivat edelleenkin Deborah ja Susan, jotka pitävät yhteyttä tyttöihin kouluillaan.

Ole yhteydessä Maikki Ochiengiin tai minuun, jos saat ideoita uusista kummeista tai ryhmistä, jotka haluaisivat tukea Credoa. marja.ochieng@sley.fi ja reija.toikka@sley.fi

Kevätaurinkoisia terveisiä, ja kiitos vankkumattomasta tuestasi!

Reija

