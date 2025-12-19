Joulurauhan julistus

Hyvin pian, jo ensi viikolla, jos Jumala suo, koittaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhä syntymäjuhla. Sen johdosta julistetaan täten yleinen joulurauha ja kehotetaan kaikkia tätä juhlaa viettämään hartaudella, kiitollisella mielellä sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään.

Kehotamme jokaista, mikäli se itsestämme riippuu, elämään rauhassa kaikkien kanssa ja pidättäytymään kirkkopoliittisen keskustelun käymisestä, haastatteluista, tiedotteista, selvityspyynnöistä sekä loukkaavista tai ärhentelevistä kirjoituksista sosiaalisessa mediassa. Kaikotkoot terävät sanat ja tyyntykööt katkerat mielet. Olkoon tämä hetki, jolloin vastakkaisuus väistyy, käsi ojentuu toista kohti ja muistamme, että olemme veljiä ja sisaria. Antakaamme anteeksi myös itsellemme ja vastaanottakaamme lepo.

Ennen kaikkea. Olkoon meillä rauha Jumalan kanssa. Tämä on joulun suurin lahja. Rauhattomaan aikaan, taistelujen ja pelkojen keskelle, on saapunut Rauhanruhtinas. Sovinto Jumalan kanssa saapui keskellemme. Ihmeellinen Jumala, Lihaan tullut Sana laskeutui pimeään ja kylmään maailmaan jokaista ihmistä varten. Hän sovitti ristillä syntimme, jotta sydämessämme olisi rauha.

Puhuttakoon siis hyvää, vaietkoon viha ja annettakoon tilaa armolle. Kumarramme Häntä, joka tuli palvelemaan ja pelastamaan. Sydämen rauha heijastukoon ympärillemme ja luokoon rauhaa koteihin, kaupunkeihin ja kansojen keskelle.

Se, joka tätä rauhaa rikkoo ja joulujuhlaa laittomalla tai sopimattomalla kirjoittelulla, somekäytöksellä häiritsee, on lain ja asetusten mukaan vastuussa teoistaan. Mutta jokaiselle, joka rauhan vastaanottaa, on tämä juhla elämän ja toivon juhla.

Lopuksi toivotamme kaikille siunattua, rauhallista ja riemullista joulujuhlaa.