Miestenpäivät tänä vuonna Lohtajan Ohtakarissa – ilmoittaudu nyt mukaan
17.01.2026
Vuosittaiset Räisälän miestenpäivät järjestetään tänä vuonna Lohtajan Ohtakarissa teemalla ”Siionin muuri ei sortua saata, kun peruskallio Jeesus on sen.”
Miestenpäiville on lähdetty jo vuosien ajan matkaan ympäri Suomen. Turvallinen raamatunopetus, mahdollisuus syvällisiin keskusteluihin, saunomiseen ja tulilla istuskeluun kutsuu lepäämään ja virkistäytymään. Vuodesta 1989 alkaen järjestetyt Räisälän miestenpäivät ovat muodostuneet tärkeäksi talviperinteeksi monille. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään entisen Lohtajan kunnan alueella, Kokkolan Ohtakarin saaressa.
Kustannukset:
- Majoitus + ruokailut pakettina: 100 €
- Ruokailut lauantaille: 37 € kaikki,
- Pelkkä lounas ja päivällinen 27 €
Ilmoittautumiset 1.2.2026 mennessä: tästä linkistä tai Hannu Kippo puh. 0400 506539, Aki
Lautamo 040 7457467.
