Kevätkeräys 2022: Nuorten oma evankeliumijuhla

Nuorten oma Evankeliumijuhla on Sleyn nuorisotyön kesän kohokohta, jota odotetaan talven pimeästä saakka. Nuorten Evankeliumijuhlassa ytimessä ovat Sanan ja sakramenttien luoma yhteys. Sen ympärille kokoonnutaan pitkienkin matkojen päästä. Juhla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikallisten nuorten kanssa.

Kaiken festaritarjonnan keskellä on suuri asia, että meillä on tarjota laadukas ja turvallinen nuorten kesätapahtuma. Maailman muuttuessa oikea ja väärä uhkaavat sekoittua, eikä Raamatun sanaa pidetä enää tärkeänä. Nuorten Evankeliumijuhlassa tarjolla on opetuksia, konsertteja, keskustelukanavia ja paljon yhteistä tekemistä Sanan hyvässä hoidossa.

Nyt on aikuisten tehtävä tarjota nuorille niitä suuntamerkkejä ja elämän eväitä, joita he itse ovat nuorisotyössä aikanaan saaneet. Tule tekemään nuorten Evankeliumijuhla mahdolliseksi lahjoittamalla Sleyn kevätkeräyksessä. Keräyksessä kootut varat käytetään nuorten Evankeliumijuhlan järjestämiseen Valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa.

Lahjoita vuoden 2022 kevätkeräyksessä nyt ja tue nuorten omaa evankeliumijuhlaa.