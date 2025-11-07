Kiitos Porin messuyhteisön väki

Porin messuyhteisön toimintaan osallistuva väki lähetti Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille vetoomuksen yhteisön messujen puolesta. Vetoomus puhuttelee minua. 250 nimeä, jotka kaikki ovat halunneet allekirjoituksellaan sanoa: Tämä yhteisö on minulle tärkeä, ja tahdon sen jatkavan työtänsä.

Porin messuyhteisön kokoamassa vetoomuksessa todetaan, että yhteisön jumalanpalvelus kokoaa viikoittain 110–160 osallistujaa. Nämä ovat erityisesti heitä, joista kirkkomme on kantanut huolta: nuoria, aikuisia ja lapsiperheitä. Tämä messuyhteisö elää siitä uskosta, jota kirkkomme tunnustaa, ja se haluaa tehdä sen kirkon yhteydessä.

Porissa on suuri joukko seurakuntalaisia kokoontua messuun ja elää sakramenttien osallisuudessa. Vetoomus osoittaa, ettei evankelinen liike ole vain järjestö. Se on kansanliike, joka elää ja toimii ruohonjuuritasolla. Vetoomus ei ole syntynyt johdon aloitteesta, vaan se on kirjoitettu, koska lukuisat ihmiset halusivat tehdä niin. Vetoomuksen allekirjoituksia ei myöskään ole kerätty ovelta ovelle kiertäen, vaan kahden viikon aikana yhteisön messuissa, raamattu- ja rukouspiireissä ja nuortenilloissa. Messuyhteisö ei ole mitätön marginaali, vaan elävä ja merkittävä osa kirkkomme työtä. Juuri messuyhteisöt ja myös herätysliikkeiden messuyhteisöt ovat nyt ja tulevaisuudessa kirkkomme voimavara. Tämän on myös sekä piispainkokous selvityksissään että kirkon uusin nelivuotiskertomus ilmaissut. Asia todettiin myös tänään päättyvän kirkolliskokouksen puheenvuoroissa.

Kaksisataaviisikymmentä allekirjoittanutta ei ole vain pitkä nimilista. Se on koskettava todistus Jumalan työstä Porissa. Se kertoo, että ihmiset kaipaavat Jumalan sanaa, ehtoollisen yhteyttä ja itselleen rakasta yhteisöä, jossa usko kasvaa ja elää. Porin messuyhteisön työ jatkuu. Se kutsuu koko kirkkoa ja paikallisseurakuntia näkemään jumalanpalvelusyhteisöt mahdollisuutena: paikkoina, joissa Kristuksen kirkko elää, kasvaa ja kokoaa niitä, jotka muutoin jäisivät kauas.

Entä vaikuttaako 250 allekirjoittama vetoomus? Koskettaako se ketään muuta kuin minua?

Vetoomukseen oli lainattu Apostolien teoissa Gamalielin antama viisas neuvo: ei kannata taistella Jumalaa vastaan. Sen seurauksena apostolit pääsivät vapaaksi, vaikka kärsivät ruoskaniskut selässään. Heidän kerrotaan lähteneet iloisina siitä, että olivat kärsineet Jeesuksen nimen tähden. Ja ennen kaikkea kerrotaan, että he entiseen tapaansa opettivat ja julistivat, että Jeesus on Messias. En tiedä vaikuttaako vetoomus, mutta tiedän, että sama Kristus-keskeinen julistus tulee jatkumaan myös Porin messuyhteisössä

Vetoomus

Turun tuomiokapitulille

Asia: SLEY:n Porin messuyhteisön toimintaa koskeva selvityspyyntö

Me, SLEY:n Porissa Aatuntiellä järjestettävään messuun osallistuvat seurakuntalaiset, haluamme tällä kirjeellä tuoda tuomiokapitulin tietoon seurakuntalaisten näkemykset nykyisessä tilanteessa:

Yhteisön toiminta ja kävijämäärän kehitys

Olemme kokoontuneet yhteen jo viisitoista vuotta viikoittaiseen messuun, jossa Jumalan Sanaa saarnataan ja sakramentit toimitetaan pitäytyen Pyhän Raamatun ilmoitukseen ja luterilaiseen tunnustukseen. Emme kokoonnu vastustamaan ketään, vaan kuulemaan evankeliumia ja kokemaan uskovien yhteyttä. Meille ehtoollisen vietto on luovuttamatonta Jeesuksen käskyn mukaisesti. Yhteisöstä on muodostunut meille hengellinen koti. Täällä käsitys paimenvirasta on sama, jota Suomen ev. lut. kirkko on vuosisataisesti tunnustanut ja johon valtaosa maailman kristikunnasta edelleen sitoutuu. Avioliittokäsityksemme on myös perinteinen eli Jumala on Sanassaan asettanut miehen ja naisen tulemaan yhdeksi lihaksi ja muodostamaan yhteiskunnan perusyksikön eli perheen. Messuun ovat tervetulleita aivan kaikki.

Yhteisön tärkeimpään kokoavaan toimintaan eli messuun osallistuvien määrä on voimakkaassa kasvussa erityisesti viimeisen vuoden aikana. Tällä hetkellä viikoittaiseen messuun osallistuu 110–160 henkeä ja mukana on erityisen paljon lapsiperheitä. Pyhäkouluun osallistuu säännöllisesti 10–20 lasta. Messu lienee kävijämäärältään yksi suurimmista Porin seudulla. Yhteisöllä on myös viikoittain kokoontuvia raamattupiirejä, raamattuopetusta, rukousiltoja ja nuorten iltoja. Kaikissa näissä osallistujamäärät ovat kasvavia.

Alueellinen kattavuus

Yhteisön toiminta ei rajoitu Länsi-Porin seurakunnan alueelle, vaikka messut toteutuvatkin siellä. Osallistujat tulevat kaikkialta Porin ympäristöstä ja kauempaakin maakunnasta kuten Raumalta, Eurasta, Kokemäeltä, Kankaanpäästä jne. Tämä käy ilmi mm. tämän kirjeen allekirjoituksista. On siis väärin ajatella, että tämä toiminta olisi jotenkin pois Länsi-Porin seurakunnan tai minkään muunkaan seurakunnan toiminnasta. Haluamme olla koko seutukuntaa palveleva yhteisö, joka vie evankeliumia eteenpäin kaikille ihmisille. Tuemme myös SLEY:n tekemää lähetystyötä maailmanlaajuisesti.

Ongelmien juuret

Kuten tunnettua SLEY:n messut Porissa toteutettiin vuosikausia Väinölän kirkossa yhteistyössä Teljän seurakunnan kanssa. Kirkkoherra Kaisa Huhtala oli erityisen myönteinen toiminnan jatkumiselle. Teljän seurakuntaneuvosto ei kuitenkaan jatkanut yhteistyösopimusta. Piispan ja tuomiokapitulin vaikutus taustalla on ilmeistä. Uudeksi kokoontumispaikaksi löytyi lopulta Esikoiset ry:n rukoushuone Aatuntiellä, jossa toiminta alkoi tämän vuoden maaliskuun alussa. Lähes kaikki Väinölän kirkon messuun osallistuneet siirtyivät Aatuntielle ja viikoittaiset jumalanpalvelukset Väinölässä ovat loppuneet. Länsi-Porin seurakuntaneuvosto puolsi ehtoollisluvan antamista Aatuntien rukoushuoneelle, mutta kirkkoherralla oli vastakkainen mielipide. Tuomiokapituli ratkaisi asian seurakuntaneuvoston tahtoa vastaan. Meidän näkökulmastamme näyttää siis ilmeiseltä, että tuomiokapitulin tavoitteena ei ollutkaan vain yhteistyön päättäminen Teljän seurakunnan kanssa vaan SLEY:n messutoiminnan alas ajaminen Porin alueella.

Vetoomus

Me allekirjoittaneet seurakuntalaiset vetoamme tuomiokapituliin: Jättäkää aloittamanne SLEY ry:tä ja pastori Johan Helkkulaa koskeva tutkinta sikseen ja antakaa yhteisölle lupa viettää ehtoollista jatkossa Aatuntien rukoushuoneella. Olemme varmoja siitä, että tällainen ratkaisu vie evankeliumia eteenpäin ja koituu siunaukseksi ev. lut. kirkolle ja koko maakunnalle. Tälle toiminnalle on selvästi tarvetta Porin seudulla. Ohjeeksi ja tueksi päätöksenteossa kehotamme teitä lukemaan Raamatusta fariseus Gamalielin puheenvuoron suurelle neuvostolle koskien apostolien julistustyötä Jerusalemissa:

”Siksi annan teille nyt tämän neuvon: jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?” (Ap. t. 5:38–39)