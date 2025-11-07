Joogaa alttarilla

Syksyn 2005 kirkolliskokouksen pisin keskustelu käytiin aloitteesta, joka koski kirkkotilan käytön periaatteita. Aloitteessa puututaan erityisesti joogan ja muiden ei-kristillisten elementtien tuomiseen kirkkotilaan. Suurin osa keskustelun puheenvuoroista suorastaan ylisti kristillistä joogaa ja sen katsottiin kuuluvan nimenomaan kirkkotilaan ja jopa alttarille. Puheenvuoroissa puolustettiin kristillistä joogaa suurilla luvuilla: kirkossa on jo koulutettu satoja kristillisen joogan ohjaajia, ja säännöllisiä joogaryhmiä on yli viidesosassa kaikista seurakunnista. Minussa nuo suuret luvut herättävät suurta huolta.

Itse käytin keskustelussa puheenvuoron, josta tässä katkelma:

Mitä mieltä kristillisestä joogasta tai sateenkaarimessuista ollaankaan teologisesti, monet aktiiviset kristitityt kokevat ne satuttavina. Jos näitä on toteutettu erityisesti heidän kotiseurakuntansa kirkkotilassa, he eivät koe seurakuntaansa enää hengelliseksi kodikseen. Kyse on siis heidän kokemuksestaan, jota ei voi kieltää tai muuttaa hallinnollisin päätöksin tai pastoraalisin ohjein. Näitä, sanoisinko hengellisiä turvapaikanhakijoita, on viime aikoina tullut etsimään uutta kotia herätysliikkeiden messuyhteisöihin. Paikoin herätysliikkeillä on jo nyt tilaongelmia ja tarvetta useamman sunnuntaimessun järjestämiseen samassa tilassa. Ja usealta paikkakunnalta on pyydetty herätysliikkeitä aloittamaan messuyhteisö myös heidän paikkakunnallaan. Samaan aikaan kirkon johdon taholta herätysliikkeiden messuyhteisöjä pyritään kieltämään. Tälläkin hetkellä on kolmessa eri tuomiokapitulissa meneillään tutkintaprosessi ”luvattomista” messuista.

Mikä on viesti hengellisille turvapaikanhakijoille? Onko se tämä: ”Jos haluat osallistua Herran pyhälle ehtoolliselle, sinun on tehtävä se tällä alttarilla, joka pari viikkoa sitten oli puettu sateenkaaren värein ja jolla viikko sitten joogattiin” Mielestäni tuollainen viesti on julmaa hengellistä väkivaltaa.

Vetoan teihin: Jos tietoisesti ajatte osan seurakuntalaisista pois omista seurakunnistanne, niin antakaa meille, herätysliikkeille lupa hoitaa heitä.

Ja kuten tällä kokousviikolla oli jo tullut tavaksi, aloite äänestettiin raukeamaan.