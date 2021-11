Miksi ihmeessä lähtisin Maata Näkyvissä -festareille?

Viime vuodesta poiketen synkkä marraskuu katkeaa Maata Näkyvissä -festareilla Turussa 20.11. Minulta on kyselty suoraan ja hieman mutkankin kautta, että kannattaako Maata Näkyvissä -festareille nyt lähteä. Kyseessä on vain yhden päivän rääppiäiset ja koronaluvutkin ovat kasvussa. Kiinnostaako nuorisoa enää ylipäätään kokoontua kristilliseen nuorisotapahtumaan? Istun junassa Hämeenlinnan ja Riihimäen välissä, kun mieleeni tulee sekunnissa useita hyviä syitä tulla Turkuun festarilauantaina. Siispä jaan ne tässä. Kiitos, jos jaksat lukea.

Maata Näkyvissä on erityinen tapahtuma

Maata Näkyvissä -festarit on erityinen tapahtuma etenkin historiansa vuoksi. Tapahtuma sai alkunsa jo 80-luvun puolivälissä, kun Jumala puuttui tapahtumien kulkuun ihmisistä riippumatta. Nopeasti se kasvoi Suomen ja Pohjoismaiden suurimmaksi kristilliseksi nuorisotapahtumaksi. 2000-luvun puolivälin jälkeen se oli koko Euroopan suurin säännöllisesti järjestettävä kristillinen nuorisotapahtuma. Tapahtuman elinkaari ei kuitenkaan tee festareista erityistä. Oleellista on se, että Jumala on siunannut tätä tapahtumaa.

Maata Näkyvissä -festareilla on ihan oma tunnelmansa. Välillä pompitaan ja hypitään hiki päässä, kun taas hetken päästä hiljennytään kuuntelemaan raamattuopetusta tai nuoren todistusta. Ihmiset ovat ystävällisiä toisiaan kohtaan. Maata Näkyvissä -festareilla Jumalan Pyhä henki saa kirkastaa Jumalan poikaa Jeesusta Suomen nuorille. Saamme nauttia Jumalan lupauksista. Vaikka festarit ovat vain lauantaina, tunnelmaan päästään varmasti. Pitkämatkalaisille on varattu koulumajoitusta sunnuntain vastaiseksi yöksi. Jos yöpaikka on koko viikonlopuksi kunnossa, niin perjantaina vietämme Mikaelinkirkossa festareden aattomessua. Kannattaa olla paikalla jo silloin hakemassa Maata Näkyvissä -festaritunnelmaa.

Nyt on tärkeää olla osana isoa joukkoa

Meitä on Maata Näkyvissä -festareilla poikkeuksellisen paljon. Ihmisiä tulee nytkin reilusti päälle tuhannen. Konserteissa, raamattuopetuksissa ja muissakin yhteisissä hetkissä ison joukon yhteys saa aikaan ihmeitä. Kun koulussa ja vapaa-ajalla saa pitkin vuotta kokea, että kristittynä on ikään kuin marginaalissa, yhtäkkiä kokemus siitä, että meitä onkin paljon, tuntuu rohkaisevalta ja jopa hoitavalta. Koronan jälkimainingeissa olemme maistaneet isoa ja ahdistavaa yksinäisyyttä, joten nyt jos koskaan suurta yhteyttä tarvitaan, vaikka siihen liittyykin vielä tiettyjä varotoimenpiteitä ja pientä fyysistä etäisyyttä. Vahva henkinen ja hengellinen yhteys on kuitenkin läsnä.

Maata Näkyvissä -festarit on turvallinen tapahtuma

Uskallanko lähteä Turkuun, kun koronaan kuitenkin sairastuu ihmisiä jatkuvasti? Maata näkyvissä -festarit on aina ollut tunnettu siitä, että järjestelyt sujuvat ja talkoolaisia on paljon. Tämä on totta tänäkin vuonna. Tarvittavasta opastuksesta ja varotoimenpiteistä on huolehdittu vapaaehtoisten talkoolaisten kanssa. Fyysistä kontaktia vältetään, käsihygieniasta huolehditaan ja asiat hoidetaan turvallisuus edellä. Järjestäjät tekevät turvallisuuden suhteen kaiken voitavansa. Kunhan et lähde sairaana festareille, niin kaikki menee varmasti hyvin.

Festareilla on hieno ohjelma

Tapahtuman ohjelma on yksi hyvä syy Turkuun tulemiseen. Milloin viimeksi olet ollut hyvässä gospelkonsertissa? Pitkän sulkuajan jälkeen on ihmeellistä, että ehkä kaikkien aikojen toivotuin festariartisti LZ7 on taas esiintymässä. Mukana on myös puhujavieras Jim Pfrogner Tanskasta. On hienoa saada Suomi-gospelin kärkinimet paikalle samaan aikaan. Tämän lisäksi sisällöntuottaja Ina Lähteenmaa on aivan erityinen vieras. Luvassa on valtavan hienoa ohjelmaa, siis miksi et tulisi todistamaan sitä paikan päälle. Jos matka on liian pitkä tai kivinen, striimikonsertti on laadukas ja varmasti toiseksi paras vaihtoehto.

Tapahtumia tarvitaan

Korona-aikana useat gospeltapahtumat ovat pitäneet jäähyväisiään. Tapahtumien kartalla on hyvin hiljaista. Moni perustelee asiaa sillä, ettei nuorisoa enää kiinnosta gospel. Jos kristillinen nuorisokulttuuri nostaa kädet ilmaan, tyhjä tila täyttyy nopeasti arvoiltaan ja asenteiltaan huonommista vaihtoehdoista, sillä musiikkia kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Niin pitkään, kun Kls, Kotiinpalaajat ja Juhani Tikkanen sekä monet muut kiertävät seurakuntasaleja, kouluja ja muita konserttipaikkoja, tai kun joku ostaa bändipaidan ja kangaskassin, jossa lukee NNS tai Park 7, maailman parhaalle viestille nojautuva toimintakulttuuri pysyy hengissä. Me tarvitsemme isompiakin tapahtumia ja isoja gospelkonsertteja, jotta nuorella seurakunnalla on esikuvia sekä suunnannäyttäjiä. Gospelartistit ovat näitä esikuvia aivan parhaasta päästä. Ei sammuteta tätä pelastavaa toimintakulttuuria, vaan mennään isolla joukolla Turkuun, kun Maata on Näkyvissä.

Juna alkaa olla Tikkurilassa, Maata Näkyvissä -festareille on aikaa reilut kaksi viikkoa. Jos mietit kannattaako ja uskaltaako lähteä, heitän hieman puolueellisen mielenpiteen: KYLLÄ Turkuun kannattaa tulla. Marraskuussa alkaa aurinko taas paistamaan, koska Maata on Näkyvissä.