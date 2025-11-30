Päivän Manna 1.12.



Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. (Room. 8:13)

Tässä on lausuttu aivan selvä ja lyhyt tuomio sellaisten houkkamaisten ihmisten väitteistä, jotka armon vapaudella tahtovat antaa tilaa lihalle. On kuin hän sanoisi: Ei se teitä auta, että te kuulette evankeliumia, kerskaatte Kristuksesta, nautitte sakramentin, ellette myös saamallanne armolla ja Hengellä tukahduta syntisiä himojanne: Jumalan halveksimista, ahneutta, pahuutta, ylpeyttä, vihaa, kateutta ja muuta sen kaltaista.

Lihaahan ei ole ainoastaan haureuden törkeä ja saastainen himo tai muu säädyttömyys, vaan kaikki se, minkä ihminen äidistä myötään tuo, ei siis vain ruumis kaikkineen, vaan myös sielu ja kaikki järjessä, tahdossa ja kaikissa aisteissa olevat luonnon kyvyt, sekä sisäiset että ulkonaiset. Lihaa on varsinkin se, minkä järki ei katso olevan syntiä, esimerkiksi epäuskossa eläminen, epäjumalanpalvelus, Jumalan sanan halveksiminen, röyhkeys ja viisauteen, valtaan ja kunniaan luottaminen.

Kaikkea tuommoista kristittyjen, joilla on Pyhä Henki ja jotka osaavat arvostella, mikä on lihallista, on vältettävä ja paettava sellaisena myrkkynä, joka tuo mukanaan kuoleman ja kadotuksen.