Päivän Manna 2.12.



Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen. (Room. 8:15)

Apostoli panee vastakkain ne kahdenlaiset teot, jotka syntyvät lain ja evankeliumin saarnoista. Nämä teot erottavat toisistaan kristityt ja kaikki muut, jotka ovat vailla uskoa eivätkä tunne Kristusta.

Ne näet, joilla on vain laki, eivät voi milloinkaan päästä oikeaan sydämelliseen luottamukseen Jumalaan ja turvaamaan häneen, vaikkakin he tekevät äärimmäisen vakavasti lain tekoja. Kun laki näet oikeassa kirkkaudessaan häikäisee heidät ja kun he huomaavat, mitä laki heiltä vaatii ja kuinka kaukana he vielä ovat sen täyttämisestä ja edelleen, kun se näyttää heille Jumalan vihan, silloin he eivät voi mitään muuta kuin kauhistua ja paeta Jumalaa. Juuri tätä apostoli sanoo orjuuden hengeksi.

Kun sen sijaan käsitetään evankeliumin saarna, joka sanoo, että Jumala ilman meidän ansiotamme ja arvollisuuttamme Kristuksen tähden antaa anteeksi synnin, kun uskomme häneen, silloin saadaan Jumalan armosta rohkaisua lain kauhistusta vastaan. Näin Pyhä Henki vaikuttaa sen, että voidaan pysyä luottamuksessa Jumalaan, pitäytyä tähän lohdutukseen ja tässä uskossa sydämestä huutaa Jumalaa avuksi, vaikka vielä tunnustaudutaan heikoiksi ja syntisiksi. Tämä on sitä lapseuden hengen saamista.