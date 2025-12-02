"Kun Japanin kansan sydän kääntyy Kristuksen puoleen, leviää evankeliumi koko Aasiaan. Tätä tehtävää meidän sukupolvemme ei jätä kesken"

125 vuotta sitten Sleyn ensimmäiset lähetystyöntekijät lähtivät kertomaan Jeesuksesta japanilaisille. Sleyn lähetit asettuivat vuoristoon Naganon Suwa-järven ympärille ja seurakuntien syntymisen myötä työ laajeni sekä lähialueille että Tokion kaupunkiin ja pohjoiseen Hokkaidon saarelle.

Oletko koskaan pohtinut, miksi tuolloin nuori lähetysjärjestö valitsi kohteekseen kaikista maailman maista nimenomaan Japanin?

Näky oli selvä: kunhan Japanin kansan sydän kääntyisi Kristuksen puoleen, leviäisi ilosanoma Jeesuksesta aivan varmasti koko Aasiaan – niin päämäärätietoinen on japanilainen luonne.

Tämä tehtävä on edelleen kesken, mutta alkuperäinen visio on edelleen sama: me tahdomme, että japanilaisten sydämet voisivat kääntyä Kristuksen puoleen ja he saisivat lähteä viemään itse hyvää sanomaa ympäri maailmaa. Täytämme tänään tätä sukupolvien ketjussa perittyä tehtävää Tokion Shinjukun Wasedan kaupunginosassa yliopiston lähellä Suomi-kirkolla.

Työ ei ole helppoa, ja siihen tarvitaan varoja. Siksi tämän 125-juhlavuoden joulukeräys kootaan nyt Japanin lähetystyölle. Tule mukaan. Onko pian auringon nousun aika Japanissa ja sitten koko Aasiassa? Lahjoita – tätä tehtävää meidän sukupolvemme ei jätä kesken.

Lahjoita nyt.