Joulutunnelmissa

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 10/2025

1.12.2025

Terveiset jälleen Kisumusta! On tullut aika kirjoittaa vuoden viimeinen kuulumiskirjeeni sinulle. Vuosi on ollut monivivahteinen, ja olemme jo siirtyneet melkoisen etuajassa kohti kuumempia ja kuivempia aikoja täällä päiväntasaajan tuntumassa. Joulutunnelmista huolimatta työt jatkuvat vielä muutaman viikon ennen joululomalle jäämistä.

Lukukausi pakettiin

Matongon teologisessa seminaarissa lukuvuoden ensimmäinen lukukausi on viittä vaille valmis. Tällä viikolla opiskelijat tekevät loppukokeita, ja pääsevät sen jälkeen hyvin ansaitulle joululomalle. Meillä opettajilla on edessä vielä kokeiden tarkistus ja arvosanojen antaminen ennen taukoa opetustehtävistä. Seuraava lukukausi alkaa tammikuun puolenvälin jälkeen, joten tässä välissä on hyvää aikaa suunnitella seuraavan lukukauden tunteja sekä keskittyä muihin työtehtäviin. Rukoillaan opiskelijoiden kotimatkojen sekä joululoman puolesta.

Opiskelijoiden mietteitä

Lukukauden alussa kyselin viimeisen vuoden diakoniatyönopiskelijoilta heidän odotuksiaan Diakonia ja perhe-elämä -kurssiin liittyen. Näistä kirjoitin syyskuun kirjeessäni. Kurssin lopulla olikin sitten hyvä arvioida, miten odotukset olivat täyttyneet, ja mitä opiskelijat nyt ajattelivat käsitellyistä teemoista. Ilokseni sain todeta, että jokainen opiskelija koki odotustensa täyttyneen, ja joidenkin kohdalla odotukset olivat jopa ylittyneet. Kommunikointitaidot, konfliktien ratkaiseminen, erilaiset perhemallit, perhesuunnittelu, hartaudet ja raamattuopetukset nousivat esiin yksittäisinä merkityksellisinä teemoina kokonaisuudesta, jossa käsittelimme kristillistä perhe-elämää monelta eri kantilta niin nuorten, pariskuntien kuin kokonaisten perheidenkin ohjauksen ja neuvonnan mahdollistamiseksi. Kaikki kurssin opiskelijat olivat tällä kertaa melko nuoria, eikä monellakaan ole vielä omaa perhettä, joten tietopohjan vahvistaminen koettiin siksikin tärkeäksi. Afrikkalaisissa kulttuureissa naimattomia naisia ei yleensä pidetä perhe-elämän asiantuntijoina, mutta koulutuksen avulla opiskelijat saavat ymmärrystä näistä tärkeistä teemoista, ja voivat nojautua opittuun oman elämänkokemuksen vielä puuttuessa. Rukoillaan, että nyt opintojensa loppusuoralla olevat tulevat diakoniatyöntekijät voisivat olla tulevaisuudessa

vahvistamassa avioliittoja ja perheitä seurakunnissaan.

Ensimmäinen adventti

Sunnuntaina vietettiin ensimmäistä adventtia, joka aloittaa jouluun laskeutumisen ja käynnistää samalla uuden kirkkovuoden luterilaisissa kirkoissa. Tästä merkkinä avasin itsekin adventtikalenterin ensimmäisen luukun ja sytytin adventtikynttilän. Kaupoissa joulu on näkynyt jo pari kuukautta, mutta nyt saamme vihdoin alkaa virallisestikin virittäytymään myös joulun hengelliseen sanomaan. Jouluna Jeesus syntyi ihmiseksi täyttääkseen Jumalan lupaukset sekä Vanhan Testamentin ennustukset. Tästä saamme tänäkin adventin aikana iloita. Toivotan sinulle siunattua adventtia sekä iloista joulua!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos viisaudesta ja johdatuksesta syksyn töissä

Anna levollinen joululoma

Siunaa ja varjele joulunajan liikenteessä

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/12/virpi-otienon-lahettikirje-joulukuu-2025